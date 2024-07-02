ВМФ России модернизирует корветы проекта 20385: какие ракеты получит корабль "Гремящий"

Корабли проекта 20385 имеют универсальный огневой комплекс для запуска различных типов ракет, включая "Калибр" и "Оникс". Теперь будет интегрировано гиперзвуковое вооружение.

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С целью повышения огневой мощи в России модернизировали два корвета проекта 20385 Тихоокеанского флота. Корабли "Гремящий" и "Проворный" получили модернизированный универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С14 для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом 1 июля сообщило профильное российского издание "Военное обозрение".

Отмечается, что корвет "Гремящий" получил комплекс 3С14 на восемь ячеек, и теперь он может вести огонь не только крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными "Оникс", но и гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Что касается корвета "Проворный", который достраивается на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, то он получил модернизированную УКСК 3С14 в ходе строительства. Таким образом корвет изначально стал носителем "Цирконов".

Корабли проекта 20385: возможности

Российский корвет проекта 20385 класса "Гремящий" является развитием корвета проекта 20380 класса "Стерегущий", предназначенного для выполнения многоцелевых задач в составе ВМФ России.

Существенным изменением в классе проекта 20385 по сравнению с его предшественником является замена двух четырехконтейнерных пусковых установок противокорабельных ракет Х-35У "Уран" на более гибкий восьмиэлементный универсальный корабельный огневой комплекс для запуска различных типов ракет, включая "Калибр", "Оникс" и теперь "Циркон". Кроме того, корветы проекта 20385 имеют большее водоизмещение (2 430 тонн) и большую длину (106,3 метра) для обеспечения этих возможностей.

Технологические обновления проекта 20385 включают внедрение многофункциональной радиолокационной системы "Заслон", которая заменит устаревшие системы "Фуркэ-2" и "Монумент-А" Эта модернизация повышает возможности корабля по обнаружению и сопровождению целей.

Возможности ПВО также расширены: по сравнению с проектом 20380 увеличено количество ячеек системы вертикального пуска (VLS) для зенитно-ракетного комплекса "Редут" с 12 до 16 ячеек.

Силовая установка осталась прежней — два дизельных двигателя DDA-12,000 суммарной мощностью 24 000 л. с. позволяющих развивать максимальную скорость 27 узлов, при этом дальность плавания — 4 000 морских миль на скорости 14 узлов.

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Напомним, по данным источников в ВМФ РФ срок возвращения в строй атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" снова перенесен. Изначально завершение работ планировалось на 2024 год, однако теперь ремонт и модернизацию корабля закончат к 2026 году.