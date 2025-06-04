Раніше "світилися" в корейців на Курщині: на озброєнні ЗС РФ помітили 60-мм міномети КНДР (фото)

Росіяни поширюють у мережі фото, як стверджується, міномета КНДР на озброєнні російської армії. За словами адмінів ворожих пабліків, таку зброю раніше помічали у солдатів Північної Кореї в Курській області РФ.

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Фото опублікував 3 червня російський Telegram-канал "Военный осведомитель".

Російські пабліки поширюють фото північнокорейських мінометів на озброєнні армії РФ Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Автори каналу пишуть, що 60-мм міномети успішно застосовують на полі бою Сили оборони України.

Міномети КНДР можуть бути версією китайської зброї

Пізніше канал оприлюднив іще одну світлину північнокорейського 60-мм міномета. За словами авторів каналу, він перебуває на озброєнні 76-ї гвардійської дивізії Повітрянодесантних військ РФ.

"Ймовірно, це та сама північнокорейська версія китайського міномета Type 63, яка раніше світилася на озброєнні підрозділів КНДР у Курській області", — припускають адміни російського пабліка.

Російські медіа стверджують, що міномет КНДР має на озброєнні 76-та гвардійська дивізія Повітрянодесантних військ РФ Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Зброя КНДР у ЗС РФ

ЗМІ 8 травня повідомляли, що військові КНДР причетні до артилерійських обстрілів українських територій. Вони керують переданою росіянам північнокорейською технікою, зокрема самохідними артилерійськими установками (САУ) "Коксан" та реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) М1991.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко 27 травня розповідав, як КНДР озброює Росію. За його словами, Північна Корея постачає окупантам мільйони боєприпасів й отримує натомість продовольство, нафту та доступ до передових військових технологій.

Видання Yonhap News з посиланням на звіт Міністерства закордонних справ Південної Кореї 29 травня писало, що КНДР озброює ЗС РФ сотнями балістичних ракет, мільйонами артилерійських снарядів і боєприпасами для РСЗВ. За даними журналістів, Північна Корея передала росіянам 20 000 контейнерів військової допомоги.