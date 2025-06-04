Ранее "светились" у корейцев на Курщине: на вооружении ВС РФ заметили 60-мм минометы КНДР (фото)

Россияне распространяют в сети фотографии, как утверждается, миномета КНДР на вооружении российской армии. По словам админов вражеских пабликов, такое оружие ранее замечали у солдат Северной Кореи в Курской области РФ.

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Фото опубликовал 3 июня российский Telegram-канал "Военный осведомитель".

Российские паблики распространяют фото северокорейских минометов на вооружении армии РФ Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Авторы канала пишут, что 60-мм минометы успешно применяют на поле боя Силы обороны Украины.

Минометы КНДР могут быть версией китайского оружия

Позже канал обнародовал еще одну фотографию северокорейского 60-мм миномета. По словам авторов канала, он находится на вооружении 76-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск РФ.

"Вероятно, это та самая северокорейская версия китайского миномета Type 63, которая ранее светилась на вооружении подразделений КНДР в Курской области", — предполагают админы российского паблика.

Российские медиа утверждают, что миномет КНДР есть на вооружении у 76-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск РФ Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Оружие КНДР в ВС РФ

СМИ 8 мая сообщали, что военные КНДР причастны к артиллерийским обстрелам украинских территорий. Они управляют переданной россиянам северокорейской техникой, в частности самоходными артиллерийскими установками (САУ) "Коксан" и реактивными системами залпового огня (РСЗО) М1991.

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко 27 мая рассказывал, как КНДР вооружает Россию. По его словам, Северная Корея поставляет оккупантам миллионы боеприпасов и получает взамен продовольствие, нефть и доступ к передовым военным технологиям.

Издание Yonhap News со ссылкой на отчет Министерства иностранных дел Южной Кореи 29 мая писало, что КНДР вооружает ВС РФ сотнями баллистических ракет, миллионами артиллерийских снарядов и боеприпасами для РСЗО. По данным журналистов, Северная Корея передала россиянам 20 000 контейнеров военной помощи.