"Священное дело": Ким Чен Ын пообещал РФ "безусловную поддержку" в войне против Украины

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне 4 июня. Северокорейский диктатор пообещал продолжать "безусловно поддерживать" Москву в "украинском вопросе".

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Об этом сообщает Корейское центральное информационное агентство.

Государственное информагентство КНДР передает, что во время встречи Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обсудили "важные вопросы для защиты общих ключевых интересов" и сотрудничество двух стран в различных областях, в частности "развитие ситуации вокруг Украины", и подтвердили полное совпадение позиций.

Шойгу также передал Киму благодарность российского руководства за участие солдат КНДР в войне против Украины в Курской области РФ.

"Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и в дальнейшем будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех острых международных политических вопросах, в частности, в украинском вопросе, и с ответственностью будет придерживаться статей корейско-российского межгосударственного договора", — сообщили в северокорейском информагентстве.

Упомянутый договор предусматривает взаимную военную поддержку и другую помощь в случае вооруженного нападения на одну из сторон.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что Россия "всегда будет достигать победы в справедливом священном деле защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности" и пожелал российскому народу "победы, процветания и счастья".

Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 4 июня Фото: Совет безопасности РФ

На сайте совбеза РФ также отчитываются, что во время встречи Ким и Шойгу обсуждали "ситуацию вокруг Украины" и перспективы развития отношений между странами в духе подписанного "Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Ким Чен Ын помогает РФ оружием

Международная группа по мониторингу санкций (MSMT) в своем докладе 29 мая отмечала, что президент РФ Владимир Путин отблагодарил Ким Чен Ына за помощь в войне против Украины современными системами противовоздушной обороны.

В отчете Министерства иностранных дел Южной Кореи отмечалось, что КНДР вооружает ВС РФ ракетами и боеприпасами и передала россиянам не менее 20 000 грузовых контейнеров с сентября 2023 года.

Аналитики Defence Express 3 июня писали, что РФ поделилась с Китаем и КНДР технологиями, необходимыми для создания ракет класса "воздух-воздух".

Российские паблики 4 июня распространили в сети фото 60-мм минометов КНДР на вооружении ВС РФ. Такую артиллерию использовали северокорейские солдаты во время боев в Курской области.