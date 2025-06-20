Смотрите, северокореец!: в Китае стали популярны экскурсии к границам "империи" Ким Чен Ына

Китай и КНДР связывают дипломатические отношения с 1949 года. И китайцы теперь ездят к границе с соседом, как в человеческий зоопарк, наблюдая за жизнью жителей Северной Кореи.

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Экскурсии проводятся на реке Ялуцзян, где за 50 юаней (около 300 грн) можно на катере максимально близко приблизиться к максимально изолированной Северной Корее, где безраздельно правит Ким Чен Ын, журналист швейцарского издания NZZ присоединился к китайским туристам и рассказал, что увидел.

По его словам, когда туристический катер приближается к южному берегу реки Ялу, он замедляет ход, а среди туристов начинается суматоха: они достают бинокли, камеры и мобильные телефоны и осматривают берег на северокорейской стороне.

Экскурсии к берегам КНДР очень популярны среди китайцев Фото: Соцсети

"Там кто-то есть… смотрите!", — взволнованно кричит мужчина, указывая на изможденную фигуру на набережной на противоположном берегу. Теперь китайские туристы все смотрят в одном направлении, потому что они нашли то, чего ждали: северокорейца.

Мужчина одет в черную рабочую одежду и желтую каску и он занят работой, за ним высится необитаемый двенадцатиэтажный жилой дом. И туристы счастливы, что их 50 юаней окупились и им удалось увидеть жителя соседней страны.

Тщательно охраняемая граница между Китаем и Северной Кореей является одной из важнейших туристических достопримечательностей на северо-востоке КНР. В мае начинается пик активности.

Туристы высаживаются на набережной города Даньдун, где через реку Ялуцзян перекинут мост китайско-корейской дружбы. Они фотографируются на фоне пустынного силуэта противоположного берега, с торговыми центрами и небоскребами процветающего города Даньдун в КНР. Торговцы предлагают традиционные корейские костюмы, магниты и спиртное, разлитое в бутылки в форме ручных гранат и ракет.

"Мост Дружбы" (слева) и "Сломанный мост" на реке Ялуцзян между Китаем и Северной Кореей. Фото: NZZ

Многое из того, что выставлено на набережной в Даньдуне, на самом деле было контрабандой ввезено из Северной Кореи. Наплыв туристов, естественно, поднимает вопрос, что именно делает границу столь привлекательной. На противоположной стороне реки Ялуцзян практически не на что смотреть, кроме нескольких пустых домов и берега реки.

Некоторые китайцы, похоже, хотят удостовериться, что они точно живут лучше, чем северокорейцы.

"Я знаю, что люди по ту сторону бедны, но мне их не жалко. Каждая страна делает свой собственный выбор и следует своему собственному пути развития", — говорит Ли Мэй, молодая женщина, которая привезла полюбоваться на КНДР своих друзей.

Китаянка позирует на фоне КНДР Фото: Соцсети

Кроме этого в Даньдуне можно посмотреть на северокорейцев еще ближе. Некоторые работают в местных ресторанах, получив разрешение на работу у себя дома.

К ним строгие правила: У всех официанток из КНДР одинаковая стройная фигура и миловидная внешность, все носят одинаковые мини-юбки, обтягивающие блузки и шлепки.

"Чтобы они не могли убежать", — шутят китайцы.

Официанткам запрещено разговаривать с гостями; любые контакты с китайским населением должны быть предотвращены. Поэтому северокорейским женщинам не разрешается свободно передвигаться по городу. Их размещают в специальных общежитиях. Южнокорейский аналитический центр подсчитал, что Пхеньян зарабатывает 2,3 миллиарда долларов в год на этих женщинах.

Женщины из Северной Кореи в китайском Даньдуне Фото: Соцсети

Официантки получают всего 1000 юаней (около 6000 грн). В Северной Корее средняя месячная зарплата составляет чуть меньше 150 грн.

Также многие рыбные фабрики в регионе Даньдун вроде Jinhui Foodstuff Seafood используют дешевую рабочую силу из Северной Кореи. Официальный Китай отрицает использование рабочих из бедной соседней страны. На фабрику вход запрещен и фотографировать тоже нельзя.

Несмотря на вмешательство ООН и правозащитных организаций, бизнес с северокорейскими рабочими продолжается. В китайской соцсети Douyin брокеры предлагают рабочих из КНДР. Один брокер обещает "большой запас человеческих ресурсов для текстильных и электронных фабрик".

В Китае очень популярен туризм к границе с КНДР

Журналист связался с посредником, который объяснил, что ожидает 2000 рабочих из Северной Кореи в июле и августе, "почти все они женщины". Он добавил, что женщины были тщательно отобраны у большинства есть университетское образование.

Финалом экскурсии для китайцев обычно является прогулка по шоссе 331 вдоль реки Ялуцзян и полюбоваться на массивный железный забор, увенчанный колючей проволокой, который должен пресекать попытки северокорейцев сбежать от Ким Чен Ына.

Напомним, в России также заявили, что скоро у них появятся северокорейские рабочие. Секретарь Совбеза РФ, бывший министр обороны и бывший глава МЧС Сергей Шойгу договорился о тысячах военных саперов и строителей.

Также Северная Корея рассматривает возможность отправки в Российскую Федерацию людей для работы на заводе по производству беспилотников, расположенном в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.