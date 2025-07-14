Стала серйозною загрозою: в ГУР попередили про зміни в армії КНДР після участі у війні проти України

Росія допомогла Пхеньяну модернізувати свої Збройні сили та вдосконалити безпілотники й балістичні ракети, йдеться в оцінці розвідки, і Сеулу варто звернути на це увагу, пише видання.

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Після участі у війні проти України армія Північної Кореї значно покращила свої можливості. КНДР удосконалила свої балістичні ракети, перебрала досвід ведення війни дронами та прискорила виробництво сучасної зброї. Про це пише видання The Times з посиланням на звіт української розвідки.

"Співпраця з Росією дала Північній Кореї широкі можливості для модернізації своїх Збройних сил, зокрема, дала змогу підрозділам Корейської народної армії отримати реальний досвід ведення сучасної війни, розвинути потенціал у сфері ядерних ракет, налагодити виробництво сучасних систем озброєнь, зміцнити свої Військово-морські сили та розширити можливості зі збору розвідувальної інформації", — йдеться в оцінці ГУР.

В ГУР також зауважили, що зараз армія КНДР стала більш серйозною загрозою для Південної Кореї, ніж це було раніше, і не виключено, що готовність КНДР застосовувати військову силу у своїй зовнішній політиці зростатиме.

У звіті Головного управління розвідки Міноборони України також йдеться про те, що у війні проти України на боці РФ в Курській області брали участь щонайменше 9500 північнокорейських солдатів. І попри те, що 4000 з них загинули або отримали поранення, вони швидко навчилися маскуватися від дроні та використовувати свої власні дрони для спостереження за полем бою.

Нагадаємо, що 2 липня повідомлялося, що КНДР збирається втричі збільшити контингент своїх військ у РФ, які тепер можуть брати участь у бойових діях в окупованих Росією районах України нарівні зі ЗС РФ.

Також повідомлялося, що росіяни передали технології виробництва ударних дронів типу "Шахед" Північній Кореї і Пхеньян вже виробляє ці безпілотники на своїй території, таким чином нарощуючи воєнну силу.