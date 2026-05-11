Війна в Україні стала "золотою жилою" для КНДР: скільки заробив Кім Чен Ин

Північна Корея за три роки могла заробити до 13 мільярдів доларів завдяки військовій підтримці Росії у війні проти України. В обмін на зброю та військових Москва, ймовірно, постачає Пхеньяну валюту, енергоносії та військові технології.

Про це повідомило видання Nikkei Asia.

За оцінками дослідницького інституту при Національній розвідувальній службі Південної Кореї, КНДР поставила Росії озброєння на суму від 7 до 13,8 мільярда доларів. Йдеться про артилерійські снаряди, реактивні системи та майже 250 балістичних ракет малої дальності KN-23.

У матеріалі зазначається, що активна співпраця між Москвою та Пхеньяном почалася після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Після підписання договору про стратегічне партнерство між Володимиром Путіним і Кім Чен Ином у червні 2024 року КНДР збільшила постачання зброї та почала відправляти військових до Росії.

За даними південнокорейської розвідки, у зоні бойових дій можуть перебувати близько 10 тисяч північнокорейських спецпризначенців. Також, за оцінками, Росії допомагають близько 10 тисяч інженерів, сотні операторів дронів і військових, які забезпечують вогневу підтримку на фронті. Крім того, є інформація про підготовку ще 30 тисяч військових для відправки.

Лише за участь північнокорейських військових у війні Москва, ймовірно, заплатила понад 600 мільйонів доларів з осені 2024 року. Військовим КНДР, за даними розвідки Південної Кореї, платять близько 2 тисяч доларів на місяць, а родинам загиблих обіцяють компенсації до 10 тисяч доларів.

Станом на лютий близько 6 тисяч військових КНДР були вбиті або поранені. У Північній Кореї учасників війни називають “національними героями”, а сім’ям загиблих можуть надавати житло в Пхеньяні.

Експерт Корейського інституту розвитку Нам Джин Ук заявив, що збільшення поставок зброї до Росії “може призвести до довгострокових змін у промисловій структурі та технологічних можливостях Північної Кореї”.

У Nikkei Asia також зазначили, що зростання доходів від військової співпраці вже помітне у Пхеньяні. За словами джерела видання, восени 2025 року на вулицях столиці КНДР “значно побільшало розкішних автомобілів” у порівнянні з попередніми роками.

На початку травня Кім Чен Ин закликав молодь КНДР бути готовою до участі у війні на боці Росії. Під час з’їзду молодіжної ліги влада країни назвала молодих людей головною силою для мобілізації та підтримки війни проти України.

Нагадаємо, раніше у КНДР війну проти України подавали як шанс стати “мучеником” і здобути “вічне життя”. Також російські пропагандистські медіа показували сюжет про північнокорейських саперів, які нібито готові “віддати життя” за виконання завдань.

За даними південнокорейського агентства Yonhap, з жовтня 2024 року КНДР могла відправити до Росії близько 13 тисяч військових. Приблизно шоста частина з них загинула або була поранена під час боїв у Курській області.