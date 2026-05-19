Запугивают страны ЕС для собственных целей: в ЦПД раскрыли цель ядерных учений РФ и Беларуси

Россия вместе с Беларусью использует совместные ядерные учения не только как военную демонстрацию, но и как инструмент давления на страны Европейского Союза. По оценкам украинских экспертов, главная цель таких действий — напугать Запад и повлиять на политические настроения внутри европейских стран.

Как рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в комментарии изданию "РБК-Украина", Россия использует ядерную тему как способ давления и запугивания. При этом она пытается подать свои действия как защитные, хотя фактически создает образ "жертвы".

"РФ искажает реальность так, что будто это вынужденное действие защиты. Они пробуют превратить себя из агрессора в жертву, и так во всем", — пояснил он.

По его словам, участие Беларуси в этих учениях свидетельствует о ее сильной зависимости от России. Несмотря на заявления о самостоятельности, белорусская армия и ее руководство в значительной степени ориентируются на Москву. Также Коваленко добавил, что многие белорусские военные имеют образование в российских военных заведениях и поддерживают тесные связи с российским командованием. Так, к примеру министр обороны РБ Виктор Хренин является "полностью русским человеком", а секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович является другом начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и помощника главы Кремля Николая Патрушева.

И все же, Коваленко предположил, что эти учения могут быть частью более широкого давления на ЕС, основная цель которого:

создать страх;

повлиять на общественное мнение и поддержку власти в европейских странах;

а также усилить пророссийские политические силы.

В то же время в Украине, по его словам, такие информационные кампании имеют ограниченный эффект, поскольку общество уже адаптировано к подобным угрозам.

Напомним, что в России с 19 по 21 мая проходят масштабные учения по применению ядерных сил. К ним привлекли более 64 тысяч военных, стратегические ракетные войска, флот, дальнюю авиацию, а также сотни единиц техники, кораблей и самолетов. В Министерстве обороны РФ заявили, что цель маневров — проверка готовности военного управления и подразделений к реагированию на условную "угрозу агрессии", а также отработка взаимодействия между различными компонентами ядерных сил. Отдельно во время учений предусмотрены практические пуски баллистических и крылатых ракет, а также отработка совместного применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.

До этого Министерство обороны Беларуси объявило о начале тренировок воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Более того, в Беларуси ранее ввели ограничения на посещение лесов в приграничных районах на фоне военной активности и учений.