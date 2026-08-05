Говорили о завершении войны в Украине: экс-чиновники ЕС и РФ провели тайные переговоры, — СМИ

Бывшие дипломаты и высокопоставленные чиновники из Европы и России встретились в Баку, чтобы обсудить возможные варианты прекращения войны в Украине. По данным Bloomberg, переговоры проходили в конфиденциальном режиме и не отражали официальную позицию ни одного из государств.

В материале издания Bloomberg от 5 августа говорится, что в июле в столице Азербайджана Баку состоялась закрытая встреча с участием бывших европейских и российских чиновников, посвященная возможным вариантам завершения войны РФ против Украины.

По данным агентства, в переговорах приняли участие бывший советник Великобритании по вопросам национальной безопасности Тим Барроу, бывший государственный секретарь МИД Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя представителя российской стороны источники не раскрывают.

В целом эти переговоры не имели официального статуса. В то же время многие из присутствовавших на встрече бывших чиновников не захотели отвечать на вопросы журналистов.

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А вот в Министерстве иностранных дел Германии ответили и заявили, что им ничего не известно об этих переговорах, а также что они не проводились от имени или по поручению немецкого правительства.

В свою очередь представитель британского правительства отметил, что Лондон поддерживает любые инициативы, которые могут способствовать достижению справедливого и прочного мира для Украины, но не комментирует деятельность бывших чиновников. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не ответил на запрос Bloomberg.

В Bloomberg поясняют, что такие встречи являются распространенной практикой в международной дипломатии. В частности, бывшие чиновники и дипломаты нередко проводят неформальные консультации, чтобы обсудить возможные варианты урегулирования конфликтов. Такие переговоры не носят официального характера, однако идеи, обсуждаемые в ходе них, впоследствии могут быть использованы в работе правительств.

О проведении этой встречи ранее рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, именно в Баку в июле состоялись переговоры между бывшими немецкими и российскими чиновниками по поводу войны в Украине.

Как сообщает агентство, встречу организовал швейцарский Центр гуманитарного диалога (HD), занимающийся посредничеством в урегулировании международных конфликтов. Маркус Эдерер и Пьер Вимон входят в руководство этой организации. В центре заявили, что поддерживают любые диалоговые инициативы, которые могут помочь смягчить последствия войн, при этом многие из таких контактов намеренно остаются закрытыми для общественности.

Более того, ещё в июне сообщалось о том, что Великобритания, Франция и Германия работают над поиском путей восстановления контактов с Кремлём. При этом источники не уточнили, была ли встреча в Баку частью этих усилий.

Кроме того, в начале года советник президента Европейского совета Антониу Кошти также пытался наладить контакт с Кремлем. Однако, по словам собеседников агентства, эти попытки пока не принесли результата.

Однако, несмотря на эти переговоры, пока нет никаких признаков готовности Кремля к активному диалогу с европейскими странами. Москва, как и прежде, считает США главным посредником в возможных переговорах о прекращении войны. При этом Россия продолжает настаивать на своих требованиях, в частности на передаче ей оставшейся территории Донецкой области, тогда как Украина такие условия категорически отвергает.

Кроме того, Bloomberg напоминает, что в июне Владимир Путин отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского провести личную встречу. А переговоры при посредничестве США, которые продолжались с февраля, фактически приостановились после того, как администрация президента Дональда Трампа переключила внимание на ситуацию вокруг Ирана.

Кроме того, в материале отмечается, что из-за недавних массированных атак России на украинские города часть западных чиновников сомневается в целесообразности переговоров с Кремлем именно сейчас. Они считают, что пока Москва не демонстрирует реального желания прекратить войну, союзники должны сосредоточиться на военной поддержке Украины и усилении давления на Россию.

Ранее Михаил Подоляк рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает России несколько форматов прекращения огня, в частности перемирие в воздушном пространстве, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и замораживание боевых действий на линии фронта для начала переговоров. Кроме того, по его словам, глава государства по-прежнему готов к личной встрече с Владимиром Путиным, однако в Киеве не видят признаков готовности Кремля к такому диалогу.

Фокус сообщал, что, по словам Кирилла Буданова, не стоит зацикливаться на условных сроках принуждения России к миру, ведь главное — результат, с которым Украина завершит этот процесс. Он также заявил, что война для РФ стратегически уже зашла в тупик.