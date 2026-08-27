Таємна зустріч у Москві: глава розвідки РФ Наришкін підтвердив переговори з главою ЦРУ

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом у Москві. За його словами, сторони обговорили питання, що належать до компетенції спецслужб.

Про це повідомили російські агенства ТАСС та Interfax із посиланням на заяву Наришкіна 27 серпня.

Він назвав зустріч робочим форматом і заявив, що в ній немає нічого незвичного.

“У ході зустрічі ми обговорили низку питань, які перебувають у компетенції розвідувальних служб”, — сказав Наришкін журналістам.

Він також зазначив, що зустрічі керівників спецслужб різних країн є частиною їхньої роботи. За словами Наришкіна, зустріч із Реткліффом відбулася саме в робочому форматі.

Візит директора ЦРУ у РФ — що сталося 25 серпня

Зазначимо, раніше Фокус писав про візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, який відбувся 25 серпня. Спочатку в мережі з’явилася інформація про літак C-17 ВПС США, який вранці приземлився в Ризі, а згодом вилетів у напрямку російської столиці.

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Пізніше медіа повідомили, що до РФ прилетів Реткліфф. Речник Путіна Дмитро Пєсков спочатку заявляв, що нічого не чув ані про літак, ані про главу ЦРУ, однак згодом підтвердив візит. За його словами, зустрічі з російським диктатором не було, а Реткліфф спілкувався з “колегою” з російських спецслужб.

Візит директора ЦРУ тривав близько восьми годин — із 10:00 до 18:00 25 серпня. Після цього він вилетів до Риги, де залишався ще добу. Причину затримки не повідомляли.

26 серпня медіа оприлюднили кілька версій щодо мети візиту глави ЦРУ до Москви. Серед припущень були можливі переговори про загрозу для країн Балтії — зокрема гібридну або повномасштабну війну — та підтримку Ірану, якому Москва може передати ядерні технології.

У Білому домі повідомили, що Реткліфф доповів Трампу про поїздку. Сам президент США підтвердив візит, назвав його “рутинним” і заявив, що йшлося про можливість завершення війни в Україні.

Раніше Фокус також зібрав думки експертів щодо поїздки директора ЦРУ до Москви. Серед іншого, вони згадували ситуацію напередодні російського вторгнення.