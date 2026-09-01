Послання глави ЦРУ розлютило Кремль: Путін відмовився від особистої зустрічі, — ЗМІ

Володимир Путін спочатку був готовий зустрітися з директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня, але після ознайомлення зі змістом американського послання зустріч вирішили не проводити.

Про це російському виданню “Агентство” повідомило джерело, близьке до Кремля.

За його словами, Реткліфф приїхав до Москви із закликом якнайшвидше домовитися про завершення війни, оскільки вважав, що військове та економічне становище Росії погіршується.

Під час візиту Реткліфф зустрівся з главою СЗР Сергієм Наришкіним і, за даними західних ЗМІ, з главою ФСБ Олександром Бортниковим. Джерело стверджує, що після однієї з цих зустрічей зміст розмови передали Путіну, після чого Кремль відмовився від його особистої зустрічі з директором ЦРУ.

“Його послання виглядало так, ніби Зеленський уже стоїть на Поклонній горі й у бінокль розглядає Кремль. Усім зрозуміло, що це не так”, — сказав співрозмовник “Агентства”.

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За словами джерела, у Кремлі негативно сприйняли послання Реткліффа.

“Здається, Реткліфф помилився адресою”, — описав він реакцію російської сторони.

Водночас джерело не знає, наскільки позиція директора ЦРУ відображала позицію всієї адміністрації Дональда Трампа.

Кремль офіційно заявляв, що Реткліфф із Путіним не зустрічався. Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін був оперативно поінформований про підсумки контактів директора ЦРУ з російськими спецслужбами.

Раніше видання The New York Times писало, що під час візиту до Москви директор ЦРУ дав невтішну оцінку перебігу війни Росії проти України. За даними видання, він закликав Кремль домовитися про мир із Києвом до того, як військове та економічне становище РФ ще більше погіршиться.

Водночас The Wall Street Journal повідомляло, що метою поїздки директора ЦРУ до Москви було також попередження російської влади про неприпустимість можливого нападу на країни НАТО.

Раніше Фокус писав, що глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив зустріч із директором ЦРУ та заявив, що вони обговорили питання, які належать до компетенції спецслужб. Таку ж версію озвучив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.