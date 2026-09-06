Трамп поручил разработать новый мирный план: Кушнер раскрыл детали переговоров в Киеве

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп поручил " " подготовить новый мирный план.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве.

Джаред Кушнер о завершении войны в Украине

По словам Кушнера, Трамп стремится не просто остановить войну, а создать условия для долгосрочного мира и прекращения вражды между Украиной и Россией.

"Президент Трамп сосредоточен на том, как заложить такой фундамент, который фактически способствовал бы миру — это, конечно, было бы замечательно. Но на самом деле он стремится достичь такого положения, при котором между странами не будет военных действий, и обе страны смогут сосредоточиться на реализации своего огромного потенциала и найти способы взаимовыгодного сотрудничества, избежав вражды между собой", — заявил представитель Трампа.

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Специальный посланник США поблагодарил президента Зеленского и украинский народ за теплый прием и передал слова уважения от президента Трампа.

"В правительстве США под руководством президента, вице-президента, госсекретаря Рубио и многих других работает немало людей, которые стремятся воплотить это в жизнь. Спасибо, Стив, и спасибо, господин президент Зеленский, за ваше гостеприимство, а также спасибо украинскому народу за то, что так тепло приняли нас во время этой поездки. Президент Трамп передаёт вам свои самые тёплые приветствия и уважение; очевидно, что он очень внимательно следит за ситуацией и прилагает огромные усилия, чтобы найти путь к прекращению этой войны", — сказал он.

Кроме того, Джаред Кушнер заявил, что США хотят вернуться к трехстороннему формату переговоров. По его словам, продуктивным шагом станет возвращение к трехсторонним переговорам, которые стороны уже проводили около шести месяцев назад.

Визит Виткоффа и Кушнера в Киев: подробности

Напомним, что в Киеве 6 сентября вечером завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Следующий раунд переговоров пройдет с участием США и стран ЕС: Великобритании, Франции и Германии.

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Украину. До этого все встречи проходили за рубежом.

Кроме того, встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками в субботу, 5 сентября, длилась более трёх часов.

В ходе переговоров Стив Виткофф несколько раз поблагодарил диктатора, в частности за то, что глава Кремля согласился не обстреливать Киев в течение трёх дней.