Трамп доручив розробити новий мирний план: Кушнер розкрив деталі переговорів у Києві

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп доручив підготувати новий пакет для миру.

Про це він заявив під час спільної спільної пресконференції за підсумками переговорів у Києві.

Джаред Кушнер про завершення війни в Україні

За словами Кушнера, Трамп прагне не просто зупинити війну, а створити умови для довгострокового миру та припинення ворожнечі між Україною та Росією.

"Президент Трамп зосереджується на тому, як створити такий фундамент, який фактично сприяв би миру — це, звісно, було б чудово. Але насправді він прагне досягти такого стану, коли між країнами не буде воєнних дій, і обидві країни зможуть зосередитися на реалізації свого величезного потенціалу та знайти способи взаємовигідної співпраці, уникнувши ворожнечі між собою", — заявив представник Трампа.

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Спецпосланець США подякував президенту Зеленському та українському народу за теплий прийом і передав слова поваги від президента Трампа.

"В уряді США під керівництвом президента, віцепрезидента, держсекретаря Рубіо та багатьох інших працює чимало людей, які намагаються реалізувати це. Дякую, Стіве, і дякую, пане президенте Зеленський, за вашу гостинність, а також дякую українському народу за те, що так тепло прийняли нас під час цієї поїздки. Президент Трамп передає вам свої найтепліші вітання та повагу; очевидно, що він дуже уважно стежить за ситуацією і докладає величезних зусиль, щоб знайти шлях до припинення цієї війни", — сказав він.

Кірм того, Джаред Кушнер заявив, що США хочуть повернутися до тристороннього формату переговорів. За його словами, продуктивним кроком буде повернення до тристоронніх переговорів, які сторони вже проводили близько шести місяців тому.

Візит Віткоффа і Кушнера до Києва: подробиці

Нагадаємо, що у Києві 6 вересня, вечері, закінчилися перемовини між українською та американською делегаціями. Наступний раунд розмови – разом із США та країнами EЄ: Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня вперше прибули до України. До того всі зустрічі відбувалися за кордоном.

Також зустріч Володимира Путіна з американськими переговірниками у суботу, 5 вересня, тривала понад три години.

Під переговорів Стів Віткофф декілька разів подякував диктатору, зокрема за те, що очільник Кремля погодився не обстрілювати Київ три дні.