Говорили про довгостроковий мир: як пройшов перший раунд перемовин з Віткоффом і Кушнером

У Києві закінчилися перемовини між українською та американською делегаціями. Наступний раунд розмови – разом із США та країнами EЄ: Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня вперше прибули до України. До того всі зустрічі відбувалися за кордоном.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України

До наступної сесії долучаться Велика Британія, Франція та Німеччина

Український президент Володимир Зеленський заявив про бажання усіх сторін завершити війну "справедливим миром", пише Суспільне.

"Дуже важливо, що делегація прибула до нас. Ми давно чекали Стіва і Джареда – Віткоффа і Кушнера. Дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати – для нас це важливо з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, рускіе показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо", — сказав президент України.

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Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах з Уїткоффом і Кушнером уже пройшли дві панельні дискусії, тепер розпочинається третя за участю представників ЄС.

Зеленський про мирні перемовини

Також він сказав, що пізніше учасники переговорів вийдуть до ЗМІ.

Кушнер заявив про прагнення до довгострокового миру

Спецпредставник Стів Віткофф назвав дискусію "змістовною, предметною і важливою".

"Ми оптимістично налаштовані і готові продовжувати роботу — стільки, скільки потрібно", — заявив він.

Натомість Джаред Кушнер заявив, що президент США Трамп хоче не просто завершити війну, а створити умови для довгострокового миру в Україні. За його словами, мета США — досягти такого врегулювання, яке дозволить забезпечити стійкий світ, а не тимчасове припинення бойових дій.

"Це дуже, дуже складна й заплутана проблема, але вона варта того, щоб її вирішити — не просто знайти спосіб завершити нинішню війну, а створити належні умови та домовленості для довгострокового, тривалого миру", — заявив Кушнер, повідомляє ТСН.

Кушнер наголосив, що переговорна робота не обмежується безпосередніми зустрічами делегацій.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер з делегацією із США Фото: З відкритих джерел

Також американський представник також зазначив, що під час сьогоднішнього візиту делегація "багато чого дізналася".

Віткофф і Кушнер натякнули, що переговори мають продовжуватися стільки, скільки буде потрібно для пошуку рішення.

"Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, прилітайте частіше", — заявив Володимир Зеленський посланцям Трампа

Станом на момент виходу публікації завершилися два раунди. Далі будуть переговори за участі радників з нацбезпеки лідерів Німеччини, Франції та Британії.

Візит Віткоффа і Кушнера до Києва: що відомо

Президент України Володимир Зеленський сказав, виступаючи біля стін Софії Київської, натякаючи на удари по аеропортах Києва та Борисполя, які РФ завдала вперше за довгий час .

Нагадаємо, що зустріч Володимира Путіна з американськими переговірниками у суботу, 5 вересня, тривала понад три години.

Під переговорів Стів Віткофф декілька разів подякував диктатору, зокрема за те, що очільник Кремля погодився не обстрілювати Київ три дні.