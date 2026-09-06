Говорили о долгосрочном мире: как прошел первый раунд переговоров с Виткоффом и Кушнером

В Киеве завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Следующий раунд переговоров пройдет с участием США и стран ЕС: Великобритании, Франции и Германии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Украину. До этого все встречи проходили за рубежом.

Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину

К следующей сессии присоединятся Великобритания, Франция и Германия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании всех сторон завершить войну "справедливым миром", пишет "Суспильне".

"Очень важно, что делегация прибыла к нам. Мы давно ждали Стива и Джареда — Виткоффа и Кушнера. Благодарим президента Трампа за то, что он разрешил им приехать — для нас это важно с точки зрения разрешения, с точки зрения безопасности. К сожалению, русские своими ударами показали, что они не могут приземлиться, воспользоваться самолетом, хотя мы все подготовили, наши аэропорты работают и так далее", — сказал президент Украины.

Відео дня

Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с Уиткоффом и Кушнером уже состоялись две панельные дискуссии, а сейчас начинается третья с участием представителей ЕС.

Зеленский о мирных переговорах

Кроме того, он сообщил, что позже участники переговоров выступят перед СМИ.

Кушнер заявил о стремлении к долгосрочному миру

Спецпредставитель Стив Виткофф назвал дискуссию "содержательной, предметной и важной".

"Мы настроены оптимистично и готовы продолжать работу — столько, сколько потребуется", — заявил он.

В свою очередь Джаред Кушнер заявил, что президент США Трамп хочет не просто положить конец войне, а создать условия для долгосрочного мира в Украине. По его словам, цель США — достичь такого урегулирования, которое позволит обеспечить устойчивый мир, а не временное прекращение боевых действий.

"Это очень, очень сложная и запутанная проблема, но она стоит того, чтобы её решить — не просто найти способ положить конец нынешней войне, а создать надлежащие условия и достичь соглашений для долгосрочного, прочного мира", — заявил Кушнер, сообщает ТСН.

Кушнер подчеркнул, что переговорная работа не ограничивается непосредственными встречами делегаций.

Стив Виткофф и Джаред Кушнер с делегацией из США Фото: Из открытых источников

Кроме того, американский представитель также отметил, что в ходе сегодняшнего визита делегация "многое узнала".

Виткофф и Кушнер дали понять, что переговоры должны продолжаться столько, сколько потребуется для поиска решения.

"Вы сегодня справились даже лучше, чем системы Patriot для наших граждан, находящихся в столице. Спасибо, прилетайте чаще", — заявил Владимир Зеленский посланникам Трампа

На момент публикации завершились два раунда. Далее состоятся переговоры с участием советников по национальной безопасности лидеров Германии, Франции и Великобритании.

Визит Виткоффа и Кушнера в Киев: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая у стен Софии Киевской, намекая на удары по аэропортам Киева и Борисполя, которые РФ нанесла впервые за долгое время.

Напомним, что встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками в субботу, 5 сентября, длилась более трёх часов.

В ходе переговоров Стив Виткофф несколько раз поблагодарил диктатора, в частности за то, что глава Кремля согласился не обстреливать Киев в течение трёх дней.