Дотримали слова перед інвесторами: "Нафтогазу" більше не загрожує дефолт

Як заявив глава компанії Олексій Чернишов, тепер "Нафтогаз" знову може розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи.

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НАК "Нафтогаз України" успішно здійснив платежі за єврооблігаціями, термін погашення яких закінчувався у 2022 і 2026 роках після їхньої реструктуризації. Таким чином, найбільша українська нафтогазова компанія вийшла з дефолту, повідомила пресслужба.

Зазначається, що завдяки виходу з дефолту за єврооблігаціями компанія зможе знову фінансувати капітальні інвестиції для розвитку групи.

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"Цьому передувала велика робота з інвесторами. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за співпрацю і довіру", — сказав голова правління компанії Олексій Чернишов.

Зазначимо, що у 2019 році "Нафтогаз" розмістив три випуски єврооблігацій:

трирічні — 335 млн доларів під 7,375;

п'ятирічні — 600 млн доларів під 7,125%;

семирічні — на 500 млн доларів під 7,625%.

Але в липні 2022 року Кабмін України пішов на дефолт компанії НАК "Нафтогаз". Напередодні дефолту компанія в біржовому повідомленні заявила про відмову власників єврооблігацій погодитися відстрочити виплати на 2 роки. Загалом компанія заборгувала інвесторам за випуском минулорічних паперів 335 млн доларів.

Відомо, що підприємство мало до кінця 26 липня виплатити 335 млн доларів тіла боргу за випуском паперів у 2022 році та 45 млн євро відсотків за випуском 2024 року. Уряд ці виплати не погодив і доручив компанії почати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

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Уже в серпні стало відомо, що "Нафтогаз" домовився з власниками єврооблігацій, які потрібно було погасити влітку 2024 року. Компанія отримала відстрочку на два роки.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як наша країна накопичує газ на зиму і чи вистачить запасів на новий опалювальний сезон. Також Фокус писав, як в Україні під час війни видобувають газ.