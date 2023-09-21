Сдержали слово перед инвесторами: "Нафтогазу" больше не грозит дефолт

Как заявил глава компании Алексей Чернышев, теперь "Нафтогаз" снова может рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы.

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НАК "Нафтогаз Украины" успешно совершил платежи по еврооблигациям, срок погашения которых истекал в 2022 и 2026 годах после их реструктуризации. Таким образом, крупнейшая украинская нефтегазовая компания вышла из дефолта, сообщила пресс-служба.

Отмечается, что благодаря выходу из дефолта по еврооблигациям компания сможет снова финансировать капитальные инвестиции для развития группы.

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"Этому предшествовала большая работа с инвесторами. Благодарим наших международных партнеров за сотрудничество и доверие", – сказал глава правления компании Алексей Чернышов.

Отмети, что в 2019 году "Нафтогаз" разместил три выпуска еврооблигаций:

трехлетние — 335 млн долларов под 7,375;

пятилетние — 600 млн долларов под 7,125%;

семилетние — на 500 млн долларов под 7,625%.

Но в июле 2022 года Кабмин Украины пошел на дефолт компании НАК "Нафтогаз". Накануне дефолта компания в биржевом сообщении заявила об отказе владельцев еврооблигаций согласиться отсрочить выплаты на 2 года. В целом компании задолжала инвесторам по выпуску прошлогодних бумаг 335 млн долларов.

Известно, что предприятие должно было до конца 26 июля выплатить 335 млн долларов тела долга по выпуску бумаг в 2022 году и 45 млн евро процентов по выпуску 2024 года. Правительство эти выплаты не согласовало и поручило компании начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.

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Уже в августе стало известно, что "Нафтогаз" договорился с держателями еврооблигаций, которые нужно было погасить летом 2024 года. Компания получила отсрочку на два года.

Напомним, ранее украинцам рассказали, как наша страна накапливает газ на зиму и хватит ли запасов на новый отопительный сезон. Также Фокус писал, как в Украине во время войны добывают газ.