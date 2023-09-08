Добыча газа в Украине: как изменилась ситуация во время войны

Потенциал газовой отрасли увеличивается даже несмотря на войну. Это позволяет нашей стране в будущем отказаться от импорта "голубого топлива".

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С начала 2023 года суточная добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча", которая является частью "Нафтогаза Украины", увеличилась на 3,31 миллиона кубометров. Это самый высокий показатель за последние три года – с июня 2020 года, сообщила 8 сентября пресс-служба группы "Нафтогаз".

Такого результата во время войны удалось достичь благодаря тому, что в Украине с начала года появились 54 новые газовые скважины, которые уже введены в эксплуатацию.

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"Достигнутое увеличение среднесуточной добычи позволит нам по итогам года превысить результат за два предыдущих года. В сложных условиях наша команда продолжает работать для обеспечения страны собственными энергетическими ресурсами", – подытожил исполняющий обязанности генерального директора компании Олег Толмачев.

Отметим, что по итогам 2022 года компания пробурила 47 новых скважин. При этом буровикам покорились сразу два рекорда бурения в рамках месячной и суточной проходки.

В то же время природного газа (товарного) было добыто 2,5 млрд кубометров. Это на 3% меньше, чем за весь 2021 год.

Напомним, 29 августа стало известно, что компания открыла новое месторождение с запасами газа около 1 миллиарда кубометров. Нефтегазовый участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. метров. Из нее получен промышленный приток газа — более 100 тыс. куб. м.

"Это уже очередное открытие новых углеводородных залежей, сделанное нашими геологами за последний год. Изучение участка происходило фактически "с нуля". Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", — подчеркнули в компании.

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В то же время председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов 15 августа сообщал, что государственная компания "Укргаздобыча" изучает две новые скважины, с помощью которых добыча природного газа уже увеличилась на 430 тысяч кубометров в сутки.

К слову, Украина планирует в уже этом году отказаться от импортного газа Как объяснил Алексей Чернышов, у "Нафтогаза" для этого есть стратегическая цель.

"Увеличение внутреннего производства — наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами. Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины", — говорил он в феврале этого года.

Также недавно Фокус писал, что часть Донецкой области останется без отопления зимой. Обеспечить восемь городов региона центральным отоплением невозможно из-за перебитых газопроводов, но власти обещают обеспечить людей печками и дровами.