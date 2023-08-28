Все для народа: кто из украинцев не будет переплачивать за газ зимой

В пресс-службе крупнейшего поставщика газа в Украине рассказали о тарифах на "голубое топливо" в отопительном сезоне 2023/2024.

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В новом отопительном сезоне часть украинцев будет платить за газ по тарифу в 7,96 грн за кубометр. Речь идет о клиентах компании НАК "Нафтогаз Украины", сообщает пресс-служба компании.

Глава компании Алексей Чернышев отметил, что для предприятий теплокоммунэнерго будут действовать специальные условия.

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"Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7,96 грн, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго", — рассказал он.

По его словам, согласно решению правительства было продлено действие возложение специальных обязанностей на участников рынка газа. Это позволит "Нафтогззу" поставлять "голубое топливо" предприятием без дополнительной наценки.

"Таким образом газ для предприятий ТКЭ будет поставляться по цене 7.420 грн за кубометр", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

Как менялась цена на газ во время войны

Еще в апреле 2023 года в "Нафтогазе" решили не менять тарифы на газ для бытовых потребителей как минимум до 2024 года. В "Нафтогазе" таким образом отреагировали на сложное финансовое положение своих клиентов на фоне войны.

"При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровнепродлил действие тарифа газа для населения на еще один год, оставив цену на уровне 7,96 грн за кубометр", — говорил 30 апреля Алексей Чернышов.

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Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство отказывается от идеи пересмотреть тарифы на тепло на будущий отопительный сезон.

"Нафтогаз" будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров", — сказал глава правительства.

По информации представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука, тарифы на тепло останутся без изменений до 15 апреля 2024 года.

Напомним, 21 августа Фокус рассказывал, кто из украинцев может получить 100% скидку на газ. Еще Фокус писал, что некоторые категории украинцев могут остаться без жилищных субсидий, и объяснял, что делать, чтобы сохранить социальные выплаты.