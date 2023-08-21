Некоторые украинцы могут совсем не платить за газ: кто получит 100% скидку

Сразу четыре категории граждан имеют право на 100% скидку на газ, которая предоставляется только на социальную норму потребления голубого топлива.

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Некоторые категории граждан могут получить 100% скидку на оплату газа. Об этом сообщили в "Газправде".

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" украинцы, которые получить статус льготника, могут иметь скидку на оплату жилищно-коммунальной услуги. Таким образом это касается:

участников боевых действий — 75%;

участников войны — 50%;

лиц с инвалидностью вследствие войны — 100%;

членов семьи погибшего (умершего) ветерана войны — 50%;

лиц с особыми заслугами перед Родиной — 100%;

родителей умершего лица с особыми заслугами — 100%;

вдовы (вдовца) лица с особыми заслугами — 100%.

Отметили, что льготы на газ предоставляются при условии, если за предыдущие шесть месяцев размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека не превышал величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабмином, в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Однако две категории украинцев являются исключениями:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны.

Добавили, что скидка на газ предоставляется не на весь фактический объем потребления энергоресурса за учетный период, а только на социальную норму потребления газа, которую установил Кабинет министров. Она рассчитывается отдельно для каждого домохозяйства и зависит от количества членов семьи льготника и вида потребления газа. Кроме этого, с января 2023 года все льготы Пенсионный фонд Украины выплачивает на счет льготника, открытый в АО "Государственный сберегательный банк Украины".

Напомним, В ПФУ рассказали, что 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить семьи, в которых проживают приемные дети.

Недавно Фокус писал, что некоторые категории украинцев могут остаться без жилищных субсидий, и рассказал, что делать, чтобы не пропали социальные выплаты.