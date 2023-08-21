Деякі українці можуть зовсім не платити за газ: хто отримає 100% знижку

Одразу чотири категорії громадян мають право на 100% знижку на газ, яка надається лише на соціальну норму споживання блакитного палива.

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Деякі категорії громадян можуть отримати 100% знижку на оплату газу. Про це повідомили в "Газправді".

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" українці, які отримати статус пільговика, можуть мати знижку на оплату житлово-комунальної послуиг. Так це стосується:

учасників бойових дій — 75%;

учасників війни — 50%;

осіб з інвалідністю внаслідок війни — 100%;

членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни — 50%;

осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною — 100%;

батьків померлої особи з особливими заслугами — 100%;

вдови (вдівця) особи з особливими заслугами — 100%.

Зазначили, що пільги на газ надаються за умови, якщо за попередні шість місяців розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабміном, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Проте дві категорії українців є винятками:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Додали, що знижка на газ надається не на весь фактичний обсяг споживання енергоресурсу за обліковий період, а лише на соціальну норму споживання газу, яку встановив Кабінет міністрів. Вона розраховується окремо для кожного домогосподарства та залежить від кількості членів сім’ї пільговика та виду споживання газу. Крім цього, з січня 2023 року всі пільги Пенсійний фонд України виплачує на рахунок пільговика, відкритий в АТ "Державний ощадний банк України".

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, що 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати сім'ї, у яких проживають прийомні діти.

Нещодавно Фокус писав, що деякі категорії українців можуть залишитися без житлових субсидій, та розповів, що робити, аби не пропали соціальні виплати.