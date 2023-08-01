Деяким українцям потрібно подати нову заяву на оформлення субсидії: кому та навіщо

Середній розмір субсидії в неопалювальний сезон становить близько 350-400 гривень, а взимку — 1400-1600 гривень.

Related video

Деякі категорії українців можуть залишити без житлових субсидій, тому таким громадянам варто подати нову заяву на оформлення соціальних виплат. Про це повідомили в "РБК-Україна".

Таким чином субсидії можуть позбавити, якщо:

площа квартири становить понад 130 квадратних метрів, або площа будинку — понад 230 квадратних метрів;

член сім'ї має на депозитному рахунку чи у розпорядженні облігації внутрішньої державної позики, загальна сума яких перевищує 100 тисяч гривень;

за минулий рік один із членів сім'ї придбав валюту на суму, еквівалентну 50 тисяч гривень;

у сім'ї є автомобіль, молодший за п'ять років, або два автомобілі, яким не більше 15 років;

у сім'ї є хоча б один дорослий, який не навчається, не працює офіційно та не має статусу безробітного, або працює, але отримує нижчу за мінімальну зарплату;

член сім'ї не платить ЄСВ понад три місяці;

заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень за три місяці;

член сім'ї здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень протягом року перед зверненням за соцдопомогою.

Заново оформити субсидії потрібно, якщо:

у домогосподарстві проживають ВПО;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та платять за комуналку;

у домогосподарстві проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Зазначили, що виплати субсидії збережуться до скасування воєнного стану та протягом місяця після його завершення. Тоді як в неопалювальний сезон розмір допомоги становить від 350 до 400 гривень на місяць, а в опалювальний — 1400-1600 гривень.

Для того, аби подати заяву на оформлення субсидії під час війни, потрібно:

зайти на сайт електронних послуг ПФУ;

натиснути "Вхід" та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль;

в особистому кабінеті в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та натиснути "Продовжити";

після цього обрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом";

заповнити поля в онлайн-формі;

при подачі заяви за фактичним місцем проживання додати скановану копію договору оренди;

натиснути "Сформувати заяву";

перевірити внесені дані та натиснути "Підписати та відправити у ПФУ".

Своєю чергою в розділі "Мої звернення", обравши опцію "Статус звернення" можна ознайомитися з результатом ухваленого рішення щодо призначення субсидії.

Нагадаємо, 25 липня Кабмін України удосконалив механізм швидкого оформлення та надання житлових субсидій. У результаті для оформлення виплат українцям не потрібно збирати численні довідки.