50% скидки на оплату коммуналки: как украинцам получить дополнительные льготы от государства

Льготу или жилищную субсидию могут получить приемные семьи, в которых по меньшей мере проживают трое или более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство.

Related video

Семьи, в которых проживают приемные дети, могут получить 50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"Семья, в которой проживают приемные дети, имеет право на льготы, если среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (3760 грн)", — говорилось в сообщении.

Таким семьям льгота в размере 50% скидки предоставляется на оплату жилья (21 квадратный метр общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно там проживает, и 10,5 квадратных метров дополнительно на семью), на оплату коммунальных услуг (газ, электричество и прочее) и на сжиженный баллонный газ для бытовых нужд. Также льгота действует на стоимость топлива, если дом без центрального отопления.

Если среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека превышает налоговую социальную льготу (3760 гривен), то семья может получить жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. При ее назначении в состав домохозяйства приемной семьи включаются дети, которые не зарегистрированы в доме, но фактически там проживают, в частности, на них рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания. Тогда как доходы таких детей не учитываются для назначения субсидии.

Отметили, что один из родителей-воспитателей приемной семьи, в которых как минимум проживают трое или более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство, может обратиться в ПФУ для назначения льготы или субсидии. Тогда как детские дома семейного типа и семьи (кроме многодетных) с приемными детьми могут получить субсидию по таким же правилам.

Напомним, Фокус писал о том, что некоторые категории украинцев могут остаться без жилищных субсидий. Таким гражданам нужно подать новое заявление на оформление социальных выплат.

25 июля Кабмин упростил механизм быстрого оформления и предоставления жилищных субсидий. Для оформления соцвыплат украинцам больше не нужно собирать многочисленное количество справок.