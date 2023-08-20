Тарифы на электроэнергию до конца 2023 года: в Верховной Раде объяснили, повысят ли снова цены

Депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк рассказал, планируется ли новое повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

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Украинцам можно не бояться нового повышения тарифов на свет и подорожания других энергоресурсов. Этого не произойдет как минимум до конца 2023 года, сообщил представитель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

Он объяснил, что многим гражданам было бы сложно оплачивать коммуналку по новым ценам.

"Многие украинцы сейчас проживают во временном жилье как ВПЛ, у них постоянных квартир. Не у всех людей есть возможность оплачивать услуги по высокому тарифу. Поэтому, скорее всего, до конца года тарифы на электроэнергию и другие энергоресурсы расти не будут", – отметил народный депутат.

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Нагорняк также рассказал, как в Украине ремонтируют поврежденные российскими обстрелами энергообъекты. Он отметил, что большинство работ финансируется за счет помощи международных партнеров. Именно поэтому стоимость коммунальных услуг остается на прежнем уровне.

"Будем надеяться, что нам этого будет достаточно, чтобы покрывать все стоящие перед энергосектором расходы" — отметил он.

Что будет с тарифами на коммуналку дальше

Национальный банк Украины прогнозирует, что мораторий на рост тарифов на оплату коммунальных услуг отменят в 2025 году. Как сказано в отчете НБУ за июль 2023 года, от моратория откажутся, поскольку появится "объективной необходимости". Отмена моратория спровоцирует подорожание: газ, горячая вода и теплоснабжение.

В Нацбанке также предупреждают, что после отмены моратория начнется рост "административной инфляции" на 19%. Но тарифы будут меняться в несколько этапов, подорожание продлится несколько лет и будет сопровождаться предоставлением социальной помощи.

Напомним, 5 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не будут повышать тариф на воду до конца войны. Местные бюджеты накопили 150 миллиардов гривен, поэтому они могут самостоятельно профинансировать водоканалы.