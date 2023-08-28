Усе для народу: хто з українців не переплачуватиме за газ узимку

У пресслужбі найбільшого постачальника газу в Україні розповіли про тарифи на "блакитне паливо" в опалювальному сезоні 2023/2024.

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У новому опалювальному сезоні частина українців платитиме за газ за тарифом у 7,96 грн за кубометр. Йдеться про клієнтів компанії НАК "Нафтогаз України", повідомляє пресслужба компанії.

Голова компанії Олексій Чернишов зазначив, що для підприємств теплокомуненерго діятимуть спеціальні умови.

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"Хочу всіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною — це 7,96 грн, тобто та, що була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго", — розповів він.

За його словами, згідно з рішенням уряду було продовжено дію покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку газу. Це дасть змогу "Нафтогззу" постачати "блакитне паливо" підприємством без додаткової націнки.

"Таким чином газ для підприємств ТКЕ постачатиметься за ціною 7.420 грн за кубометр", — підкреслив глава "Нафтогазу".

Як змінювалася ціна на газ під час війни

Ще у квітні 2023 року в "Нафтогазі" вирішили не змінювати тарифи на газ для побутових споживачів щонайменше до 2024 року. У "Нафтогазі" таким чином відреагували на складне фінансове становище своїх клієнтів на тлі війни.

"За всієї складності ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні продовжив дію тарифу газу для населення на ще один рік, залишивши ціну на рівні 7,96 грн за кубометр", — говорив 30 квітня Олексій Чернишов.

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Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд відмовляється від ідеї переглянути тарифи на тепло на майбутній опалювальний сезон.

"Нафтогаз" буде і далі реалізовувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів", — сказав глава уряду.

За інформацією представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука, тарифи на тепло залишаться без змін до 15 квітня 2024 року.

Нагадаємо, 21 серпня Фокус розповідав, хто з українців може отримати 100% знижку на газ. Ще Фокус писав, що деякі категорії українців можуть залишитися без житлових субсидій, і пояснював, що робити, щоб зберегти соціальні виплати.