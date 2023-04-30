У "Нафтогазі" визначилися з тарифами на газ до 2024 року: чи зміниться ціна для українців

Голова правління НАК "Нафтогаз України" заявив, що рішення про тарифи ухвалювалося з урахуванням воєнного стану й економічної ситуації в нашій країні.

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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 29 квітня 2023 року повідомила, що її річний тариф на "блакитне паливо" в період із 1 травня 2023 року до 1 травня 2024 року залишиться на рівні 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Про це сказано на сайті компанії.

Отже, газ для українців не подорожчає щонайменше до наступного року.

"Це рішення було ухвалене з урахуванням воєнного стану й економічної ситуації в Україні. За всієї складності ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Клієнтами ДК "Нафтогаз України" станом на квітень 2023 року є 12,4 млн українських домогосподарств, що робить компанію найбільшою газопостачальною компанією в країні. Додамо, що річні тарифи на газ для населення в Україні діють із 2021 року.

Скільки платили за газ українці у квітні

ТОВ "Еру Людям" — 7,70 грн;

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн;

ТОВ "ДК "Нафтогаз України" — 7,96 грн;

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.;

ТОВ "Полтавагаз Збут" — 7,99 грн;

ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 грн;

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн.;

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "Світлогаз" (ТОВ "Ритейл Сервіс") — 9,99 грн.

Нагадаємо, влітку минулого року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Верховна Рада проголосувала за урядовий законопроєкт щодо мораторію на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду й газ.

Відповідно до рішення, протягом дії воєнного стану в Україні та через пів року після його скасування вартість природного газу ціна для побутових споживачів має залишатися на довоєнному рівні.

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Але, на відміну від газу, тарифи на електроенергію для українців мають намір підвищити вже 2023 року. Причина — масштабні пошкодження в енергосистемі після потужних ракетних атак ЗС РФ, які продовжуються з осені 2022 року. За інформацією Міністерства енергетики, тарифи на світло підвищать напередодні нового опалювального сезону.