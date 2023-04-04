Ванна – дороге задоволення: як зміняться тарифи на воду в Україні

Ще до початку повномасштабної війни близько 50% водопровідних мереж та 42% мереж водовідведення потребували заміни. Внаслідок цілеспрямованих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури стан українських водопроводів погіршився. НКРЕКП повідомила, що у 2023 році тарифи на воду будуть переглянуті у бік зростання.

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Українська інфраструктура серйозно постраждала через обстріл з боку ЗС РФ. В результаті стався різкий стрибок цін на більшість товарів та послуг. До того ж під час бойових дій ЗС РФ цілеспрямовано бомбардували системи водопостачання та водовідведення у різних містах країни. Пошкодження негативно впливають не лише на роботу комунальних підприємств, а й на якість надання послуг населенню. Тарифи в Україні для населення наразі стабільні, але все може змінитися. Фокус розбирався, якою буде ціна води для українських громадян у 2023 році.

Буде дорожче: скільки коштує вода у крані і як змінюватиметься тариф

Відповідно до Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", поки в Україні діє воєнний стан, а також впродовж пів року після того, як з'явиться наказ про скасування воєнного стану, введено заборону на подорожчання для всіх категорій споживачів тарифів на послугу з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Але мораторій не стосується тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

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Тому тарифи на воду з 1 квітня 2023 року, ймовірно, будуть переглянуті. Про це вже попереджала Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). За інформацією регулятора, зростання тарифів на воду буде двоетапним, тобто вартість води в Україні зміниться двічі: у квітні та липні 2023 року.

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Зазначимо, що станом на 4 квітня 2023 року НКРЕКУ так і не повідомила нову вартість води в Україні. Хоча ще в березні в комісії пояснювали, що на першому етапі зростання тарифів на воду становитиме в середньому 12,3%, а на другому етапі — 14,1%. А загалом платіжки середнього домогосподарства зростуть на 60 грн на місяць.

Яка ціна на воду в Україні?

Дніпроводоканал: 33,56 грн за кубометр води (водопостачання — 19,48/ водовідведення — 14,08);

Водоканал м. Ужгород: 47,1 грн. (28,8/18,3);

Полтававодоканал: 38,41 грн (20,19/18,22);

Житомирводоканал: 48,34 грн (23,14/25,2);

Інфоксводоканал (Одеса): 39,57 грн. (20,16/19,41);

Рівнеоблводоканал: 39,31 грн (20,67/18,64).

Чернігівводоканал: 38,5 грн (19,14/19,36);

Черкасиводоканал: 31,1 грн (15,75/15,37);

Івано-Франківськводоекотехпром: 29,5 грн (13,77/15,82);

Хмельницькийводоканал: 29,27 грн (15,07/14,02);

Київводоканал: 35,5 грн (18,81/16,7);

Луцькводоканал: 31,71 грн (12,87/17,22);

Запорізький водоканал: 28,37 грн. (19,87/11,84);

Вінницяоблводоканал: 31,4 грн (19,64/11,76);

Чернівціводоканал: 28,27 грн (19,09/9,18);

Львівводоканал: 27,2 грн (18,2/9,03);

Тернопільводоканал — 42,03 грн (19,86/22,17);

Міськводоканал СМ (Суми) — 33,6 грн (16,90/16,70).

Дніпро-Кіровоград — 61,72 грн (35.076/26.652)

Підвищення тарифів на воду в Україні: які водоканали вже змінили ціни

Зростання тарифів на воду в деяких містах почалося ще на початку 2023 року. Наприклад:

у Старокостянтинові Хмельницькій вартість води підвищили до 56,84 грн за кубометр;

у населеному пункті Нове, що на Кіровоградщині тариф на воду підняли до 49,83 грн за кубометр;

у Буську, що на Львівщині, вартість води тепер складає 61,64 грн. за кубометр;

у Мукачеві 1 куб води оцінили у 59,79 грн.

у місті Українка Київської області тарифи на воду з 1 квітня становлять 28, 90 грн за куб води.

Отже, наразі проєкт НКРЕКП передбачає підвищення цін на воду в Україні, але, як уже було зазначено вище, НКРЕКП станом на 4 квітня 2023 року не затвердила документ, тобто офіційно нових тарифів ще немає. У кожному населеному пункті індивідуально встановлюватимуться нові тарифи, якщо Нацкомісія ухвалить відповідне рішення. Це означає, що підсумкова сума витрат на воду та водовідведення у квитанції домогосподарства залежатиме від регіону проживання та від обсягів споживання води.

Раніше Фокус повідомляв, що у рамках підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг в українських містах зросте.

Нагадаємо, раніше Фокус уже аналізував, які ще фактори вплинуть на рівень тарифів для населення.