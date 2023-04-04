Ванна — дорогое удовольствие: как изменятся тарифы на воду в Украине

Еще до начала полномасштабной войны около 50% водопроводных сетей и 42% сетей водоотвода нуждались в замене. В результате целенаправленных обстрелов объектов критической инфраструктуры состояние украинских водопроводов ухудшилось. НКРЭКУ сообщила, что в 2023 году тарифы на воду будут пересмотрены в сторону роста.

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Украинская инфраструктура серьезно пострадала из-за обстрелов со стороны ВС РФ. В результате произошел резкий скачок цен на большинство товаров и услуг. К тому же во время боевых действий ВС РФ целенаправленно бомбили системы водоснабжения и водоотвода в разных городах страны. Повреждения негативно влияют не только на работу коммунальных предприятий, но и на качество предоставления услуг населению. Тарифы в Украине для населения пока стабильны, но все может измениться. Фокус разбирался, какой будет цена воды для украинских граждан в 2023 году.

Будет дороже: сколько стоит вода в кране и как будет меняться тариф

Согласно Закону Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования", пока в Украине действует военное положение, а также в течение полугода после того, как появится указ об отмене военного положения, введен запрет на подорожание для всех категорий потребителей тарифов на услугу по распределению природного газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировка и снабжение) и услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой. Но мораторий не касается тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

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Поэтому тарифы на воду с 1 апреля 2023, скорее всего, будут пересмотрены. Об этом уже предупреждала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По информации регулятора, рост тарифов на воду будет двухэтапным, то есть стоимость воды в Украине изменится дважды: в апреле и в июле 2023 года.

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Отметим, что по состоянию на 4 апреля 2023 года НКРЭКУ так и не сообщила новую стоимость воды в Украине. Хотя еще в марте в комиссии объясняли, что что на первом этапе рост тарифов на воду составит, в среднем, 12,3%, а на втором этапе — 14,1%. А в целом платежки среднего домохозяйства вырастут на 60 грн в месяц.

Какая цена на воду в Украине?

Днипроводоканал: 33,56 грн за кубометр воды (водоснабжение — 19,48/ водоотвод — 14,08);

Водоканал г. Ужгород: 47,1 грн (28,8/18,3);

Полтававодоканал: 38,41 грн (20,19/18,22);

Житомирводоканал: 48,34 грн (23,14/25,2);

Инфоксводоканал (Одесса): 39,57 грн (20,16/19,41);

Риовнеооблводоканал: 39,31 грн (20,67/18,64).

Черниговводоканал: 38,5 грн (19,14/19,36);

Черкассыводоканал: 31,1 грнн (15,75/15,37);

Ивано-Ффранковскводоэкотехпром: 29,5 грн (13,77/15,82);

Хмельницкводоканал: 29,27 грн (15,07/14,02);

Киевводоканал: 35,5 грн (18,81/16,7);

Луцкводоканал: 31,71 грн (12,87/17,22);

Запорожский водоканал: 28,37 грн (19,87/11,84);

Винницаоблводоканал: 31,4 грн (19,64/11,76);

Черновцыводоканал: 28,27 грн (19,09/9,18);

Львовводоканал: 27,2 грн (18,2/9,03);

Тернопольводоканал — 42,03 грн (19,86/22,17);

Горводоканал СМ (Сумы) — 33,6 грн (16,90/16,70).

Днепр-Кировоград — 61,72 грн (35.076/26.652)

Повышение тарифов на воду в Украине: какие водоканалы уже изменили цены

Рост тарифов на воду в некоторых городах начался еще в самом начале 2023 года. Например:

в Староконстантинове Хмельницкой стоимость воды повысили до 56,84 грн за кубометр;

повысили до 56,84 грн за кубометр; в населенном пункте Новое, что в Кировоградской области тариф на воду подняли до 49,83 грн за кубометр;

в Буске, что во Львовской области, стоимость воды теперь составляет 61,64 грн за кубометр;

61,64 грн за кубометр; в Мукачево 1 куб воды оценили в 59,79 грн.

59,79 грн. в городе Украинка Киевской области тарифы на воду с 1 апреля составляют 28, 90 грн за куб воды.

Итак, сейчас проект НКРЭКУ предусматривает повышение цен на воду в Украине, но, как уже было отмечено выше, НКРЭКУ по состоянию на 4 апреля 2023 года не утвердила документ, то есть, официально новых тарифов еще нет. В каждом населенном пункте будут индивидуально устанавливаться новые тарифы, если Нацкомиссия примет соответствующее решение. Это значит, что итоговая сумма расходов на воду и водоотвод в квитанции домохозяйства будет зависеть от региона проживания и от объемов потребления воды.

Ранее Фокус сообщал, что в рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг в украинских городах вырастет.

Напомним, ранее Фокус уже анализировал, какие еще факторы повлияют на уровень тарифов для населения.