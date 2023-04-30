В "Нафтогазе" определились с тарифами на газ до 2024 года: изменится ли цена для украинцев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что решение о тарифах принималось с учетом военного положения и экономической ситуации в нашей стране.

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Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" 29 апреля 2023 года сообщила, что ее годовой тариф на "голубое топливо" в период с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года останется на уровне 7,96 грн за куб. м (с НДС). Об сказано на сайте компании.

Таким образом, газ для украинцев не подорожает как минимум до следующего года.

"Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", — отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

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Клиентами ГК "Нафтогаз Украины" по состоянию на апрель 2023 года являются 12,4 млн украинских домохозяйств, что делает компанию крупнейшей газоснабжающей компанией в стране. Добавим, что годовые тарифы на газ для населения в Украине действуют с 2021 года.

Сколько платили за газ украинцы в апреле

ООО "Эру Людям" – 7,70 грн;

ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн;

ООО "ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн;

ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн;

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СветГаз" (ООО "Ритейл Сервис") – 9,99 грн.

Напомним, летом прошлого года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада проголосовала за правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ.

Согласно решению, в течение действия военного положения в Украине и через полгода после его отмены стоимость природного газа цена для бытовых потребителей должна оставаться на довоенном уровне.

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Но, в отличие от газа, тарифы на электроэнергию для украинцев собираются повысить уже в 2023 году. Причина: масштабные повреждения в энергосистеме после мощных ракетных атак ВС РФ, которые продолжаются с осени 2022 года. По информации Министерства энергетики, тарифы на свет повысят накануне нового отопительного сезона.