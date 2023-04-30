Тарифы на электроенергию в 2023 году точно повысят: украинцам назвали примерные сроки (видео)

По словам замминистра энергетики повышения тарифов на электроэнергию избежать не удастся, поскольку в противном случае прохождение следующего отопительного сезона будет под вопросом.

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Тарифы на электроэнергию в Украине обязательно пересмотрят в 2023 году из-за масштабных разрушений в энергетическом секторе после ракетных обстрелов со стороны РФ. Об этом заявил в эфире телемарафона 29 апреля замминистра энергетики Фарид Сафаров.

По его словам, тарифы будут повышены перед следующим отопительным сезоном.

"Изменения тарифов — это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф", — рассказал замминистра.

Фарад Сафаров подчеркнул, что повышать тарифы необходимо и избежать этого не удастся, так как в противном случае прохождение следующего отопительного сезона будет под вопросом.

"Придется такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не то что восстановиться, а и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей", — добавил он.

По информации Сафарова, подготовительные мероприятия к новому отопительному сезону обойдутся нашей стране примерно в 3 миллиарда долларов. Почти миллиард придется потратить на покупку определенных ресурсов, а остальные деньги пойдут, в основном, на восстановления линии систем передачи.

Это линии "Укрэнерго", линии систем распределения электроэнергии, это в основном облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей. Это мы говорим о тепловой генерации, о зеленой генерации и гидроаккумулирующих и гидростанциях. Это примерно 2,1 млрд долларов", — заявил чиновник.

Напомним, 25 апреля стало известно, что Кабмин Украины решил продлить действующие тарифы для населения еще на один месяц.

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Напомним, с осени прошлого года ВС РФ совершили более 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

Фокус в феврале писал о накоплении колоссальных сум долгов за коммунальные услуги в Украине. На 1 декабря 2022 года сумма задолженность составила 35,35 млрд гривен.