Тарифы на электроэнергию: в Кабмине сообщили, сколько украинцы будут платить до конца весны

Кабинет министров Украины во вторник, 25 апреля 2023 года принял важное решение по поводу тарифов на электроэнергию для украинцев.

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В Украине цены на электричество останутся на прежнем уровне. Кабинет министров 25 апреля 2023 года реши продлить действующие тарифы для населения еще на один месяц, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, тарифы на электроэнергию не будут повышаться до конца мая.

"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", – сказал глава Кабмина.

Тарифы на свет: сколько платят украины

Сейчас потребители платят 1,44 грн за кВт/ч, если использовали менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 грн за кВт/ч, если потребили более 250 кВт/ч в месяц.

В среднем украинская семья, как свидетельствуют данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), потребляет около 165 кВт/ч тока в месяц. То есть, по-действующему тарифу, за свет нужно заплатить 237,6 грн за месяц.

Как и когда тарифы на электроэнергию подорожают

21 апреля 2023 года в эфире телемарафона глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что правительство Украины может повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в полтора, а то и два раза.

Он объяснил, что тарифы на электроэнергию необходимо повысить из-за больших расходов на восстановления украинской инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов ВС РФ. Сейчас энергетики применяют временные схемы подачи энергии, но их необходимо изменить, чтобы пережить будущий отопительный сезон.

При этом 19 апреля представительница НКРЭКУ Ольга Бабий сообщила, что украинцам объявят новые тарифы на свет в конце апреля или в начале мая. Это неминуемый процесс, поскольку Украине необходимо больше денег для производства энергии.

"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы — наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", — добавила она.

Еще Фокус писал, что что повышение тарифов на электроэнергию для населения может стать ответом на вызовы, с которыми столкнулась украинская энергетика из-за российского энергетического терроризма.