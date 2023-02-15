Оплата коммуналки во время войны: сколько долгов накопили украинцы

Только за месяц задолженность за коммунальные услуги увеличилась на 2,2 млрд грн. Больше всего украинцы в период войны не платят за отопление и горячую воду.

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Украинцы на фоне войны продолжают накапливать колоссальные долги за коммунальные услуги. Так, по состоянию на 1 декабря 2022 года задолженность составляла 35,35 млрд грн, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По информации депутата, всего за месяц задолженность увеличилась на 2,2 млрд грн. Объем долгов за коммуналку распределился так:

отопление и горячая вода – 24,4 млрд грн;

водоснабжение – 7,4 млрд;

управление многоквартирным домом – 2,21 млрд (эта цифра по репрезентативной выборке крупнейших компаний по управлению многоквартирными домами);

вывоз мусора (обращение с бытовыми отходами) – 1,28 млрд.

Отметим, что Ярослав Железняк опубликовал данные без учета временно оккупированных Россией украинских регионов. Также у депутата отсутствуют данные о задолженности украинцев за электроэнергию. В соответствии с последней информацией, которая датирована 31 декабря 2021 года, долг за снабжение и распределение электроэнергии составлял 7,7 млрд грн.

Что будет с ценами на коммуналку после отопительного сезона

Некоторые коммунальные услуги могут подорожать. Как объяснял в начале февраля 2023 года председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, речь идет о тарифах на воду и электроэнергию.

Он отметил, что подорожание произойдет из-за пересмотра прайс-кепов (предельных цен). Прайс-кеп на электрику, например, установлен до 1 апреля, поэтому уже весной стоимость может измениться.

"Учитывая, что было заявление главы НКРЭКУ, а они имеют прямое влияние на тарифы на электроэнергию, то есть они своим решением могут принять решение о росте тарифов на электроэнергию и воду. Здесь можно ожидать, как вариант, – поднятия тарифов на водоснабжение, водоотвод и электроэнергию, причем как для бизнеса, так и для бытового потребителя", – рассказал Сергей Попенко.

Ранее Фокус рассказывал, почему крайне важно оплачивать своевременно квитанции за потребленную электроэнергию. Также напомним, что некоторым украинцам предоставляют 50% скидку на оплату коммуналки. Такая возможность распространяется на вдов погибших военнослужащих.