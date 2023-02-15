Оплата комуналки під час війни: скільки боргів накопичили українці

Лише за місяць заборгованість за комунальні послуги збільшилась на 2,2 млрд грн. Найбільше українці в період війни не платять за опалення та гарячу воду.

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Українці на тлі війни продовжують накопичувати колосальні борги за комунальні послуги. Станом на 1 грудня 2022 року заборгованість становила 35,35 млрд грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За інформацією депутата, лише за місяць заборгованість збільшилася на 2,2 млрд грн. Обсяг боргів за комуналку розподілився так:

опалення та гаряча вода — 24,4 млрд грн;

водопостачання — 7,4 млрд;

управління багатоквартирним будинком — 2,21 млрд (ця цифра з репрезентативної вибірки найбільших компаній із управління багатоквартирними будинками);

вивіз сміття (поводження з побутовими відходами) — 1,28 млрд.

Зазначимо, що Ярослав Железняк опублікував дані без урахування тимчасово окупованих Росією українських регіонів. Також у депутата відсутні дані щодо заборгованості українців за електроенергію. Відповідно до останньої інформації, яка датована 31 грудня 2021 року, борг за постачання та розподілення електроенергії становив 7,7 млрд грн.

Що буде з цінами на комуналку після опалювального сезону

Деякі комунальні послуги можуть подорожчати. Як пояснював на початку лютого 2023 року голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, йдеться про тарифи на воду й електроенергію.

Він зазначив, що подорожчання відбудеться через перегляд прайс-кепів (граничних цін). Прайс-кеп на електрику, наприклад, встановлено до 1 квітня, тому вже навесні вартість може змінитися.

"Враховуючи, що була заява голови НКРЕКП, а вони мають прямий уплив на тарифи на електроенергію, тобто вони своїм рішенням можуть ухвалити рішення про зростання тарифів на електроенергію та воду. Тут можна очікувати, як варіант, підняття тарифів на водопостачання, водовідведення й електроенергію, причому як для бізнесу, так і для побутового споживача", — розповів Сергій Попенко.

Раніше Фокус розповідав, чому дуже важливо оплачувати своєчасно квитанції за спожиту електроенергію. Також нагадаємо, що деяким українцям надають 50% знижку на оплату комуналки. Така нагода поширюється на вдів загиблих військовослужбовців.