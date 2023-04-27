Максимум на 30%: как и когда подорожает электроэнергия в Украине в 2023 году

Эксперты прогнозируют, что повышать стоимость электроэнергии в 2023 году будут. Насколько могут вырасти тарифы?

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Тариф на электрическую энергию в Украине могут скоро пересмотреть в сторону повышения, и хотя об уровне такого повышения нет официальных данных, возможно, тариф поднимут на 20-30%. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Думаю, повышение будет "косметическое", учитывая, что идет война, просто чтобы сократить кассовые разрывы. Средний тариф вырастет, думаю на 20, максимум 30%", — прогнозирует Андриан Прокип.

Он объяснил: в последний раз существенное повышение тарифа на электрическую энергию в Украине было осуществлено в течение 2015-2017 годов в пять этапов. Однако с момента последнего повышения тарифа цены выросли практически вдвое – по данным Госстата, индекс потребительских цен составил 92% с 1 марта 2017 года.

"Дороже становился интернет, мобильная связь, кабельное телевидение. И правила поставщиков этих услуг такие, что, если не заплатишь, то и не получишь. Думаю, не ошибусь, если предположу, что для средней семьи суммарные расходы на интернет, телевидение, стационарную и мобильную связь могут в разы превышать расходы на электроснабжение (при централизованном газо- и теплоснабжении)", — говорит Андриан Прокип.

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Эксперт отметил, что себестоимость производства и поставки электроэнергии росла, как и все остальное, а реальная цена поставляемой населению электроэнергии состоит из нескольких составляющих: цена самой электроэнергии (на рыночных сегментах), тариф на передачу и распределение электроэнергии, и за услуги поставщика (поставщик универсальной услуги, ЧУП) и НДС.

"Основным донором для субсидирования тарифа для населения сегодня является Энергоатом и, в меньшей степени, Укргидроэнерго. Торгуя собственной электроэнергией на рынке, они собирают средства, которые впоследствии другая государственная компания — Гарантированный покупатель — распределяет среди других компаний по упомянутой цепочке на оплату их услуг". Тарифы на передачу (Укрэнерго), распределение (так называемые облэнерго) и поставщиков универсальных услуг определяются регулятором (НКРЭКУ). И эти тарифы существенно выросли за прошлые годы (как и структура тарифа изменялась по ряду причин), а цена для населения оставалась почти неизменной. Обычный потребитель, видимо, будет шокирован, что реальная цена электроэнергии для него, в основном, отрицательная. Или не будет, потому что это фактически то, чего некоторые категории граждан ждали", – пишет Андриан Прокоп.

Он также сообщил, что за прошлый год Энергоатом получил 3,3 млрд грн убытков (в том числе, и вследствие того, что в оккупации находится Запорожская АЭС – 44% мощности всех АЭС страны).

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"Следовательно, большая часть компаний недополучают средства, ухудшают свое финансовое состояние. Создается ситуация, когда Энергоатом на Укргидроэнерго не имеют средств, а потому их не получают другие участники схемы поставки населению. По информации, озвученной недавно на одной из встреч, операторы системы распределения (облэнерго) прибегают к сокращению персонала, переводу на работу на трехдневный рабочий график, вынуждены брать кредиты на выплату заработных плат. И оснований для улучшения нет. А летом половину энергоблоков Энергоатома отправят в ремонты на 2 месяца, а значит, выручка компании сократится, а долги на рынке вырастут ", — говорит Андриан Прокоп.

Отметим, если предположить, что тариф на электроэнергию для населения вырастет на 30%, то в обновленных платежках граждане уже летом увидят цифру в 2,18 гривен за кВт-ч.

Ранее Фокус писал, что Кабинет министров 25 апреля 2023 г. решил продлить действующие тарифы для населения еще на один месяц.

Как сообщалось, ситуация на рынке электроэнергии в Украине остается сложной: внутренний спрос еще полностью не восстановился, а в энергосистеме сохраняется значительный профицит.