Не прихоть власти: украинцам объяснили, зачем повышают тарифы на электроэнергию

Произведенную, но не купленную электроэнергию передают на балансирующий рынок, где она продается за копейки, которые не покрывают расходы производителей

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Убытки энергетической инфраструктуры от российских ракетных обстрелов превышают 10 миллиардов долларов поэтому, чтобы накопить средства на ремонт оборудования, энергетикам нужно продавать на треть больше электроэнергии. Но это нереальная задача в условиях низкого спроса, рассказал генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва, комментируя необходимость повышения тарифов на электроэнергию.

По его словам, ситуация на рынке электроэнергии в Украине остается сложной: внутренний спрос еще полностью не восстановился, а в энергосистеме сохраняется значительный профицит.

"Украинским энергетикам в этой ситуации негде брать средства на восстановление. Чтобы накопить ресурсы, им нужно продать минимум на 30% больше ежемесячно", – отметил он.

Александр Гавва также добавил, что электроэнергия – это товар, который не подлежит хранению. Поэтому произведенную, но не купленную электроэнергию передают на балансирующий рынок, где она продается за копейки, которые не покрывают расходы производителей.

В то же время проблему может частично решить экспорт электроэнергии в ЕС, где средние цены в 1,7 раза выше, нежели в Украине.

К слову, с 12 апреля 2023 года, по информации министерства энергетики, украинскую электроэнергию в небольших объемах покупают Польша и Молдова. При этом экспорт в Словакию прекратили через несколько дней после возобновления.

Напомним, 19 апреля представитель НКРЭКУ Ольга Бабий заявила, что украинцам объявят новые тарифы на свет в конце апреля или в начале мая. Это неминуемый процесс, поскольку Украине необходимо больше денег для производства энергии.

При этом первый зампред комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко считает, что повышение тарифов на свет не станет для украинцев катастрофой, ведь они сейчас платят за электроэнергию в 3-4 раза меньше, чем в соседних странах.

Также добавим, что правительство Украины рассматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения в полтора, а то и два раза.