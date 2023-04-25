Не забаганка влади: українцям пояснили, навіщо підвищують тарифи на електроенергію

Вироблену, але не куплену електроенергію передають на балансувальний ринок, де вона продається за копійки, які не покривають витрати виробників

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Збитки енергетичної інфраструктури від російських ракетних обстрілів перевищують 10 мільярдів доларів тому, щоб накопичити кошти на ремонт обладнання, енергетикам потрібно продавати на третину більше електроенергії. Але це є нереальним завданням в умовах низького попиту, розповів генеральний директор АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва, коментуючи необхідність підвищення тарифів на електроенергію.

За його словами, ситуація на ринку електроенергії в Україні залишається складною: внутрішній попит ще не повністю відновився, а в енергосистемі зберігається значний профіцит.

"Українським енергетикам у цій ситуації нема де брати кошти на відновлення. Щоб накопичити ресурси, їм потрібно продати щонайменше на 30% більше щомісяця", — зазначив він.

Олександр Гавва також додав, що електроенергія — це товар, який не зберігається. Тому вироблену, але не куплену електроенергію передають на балансувальний ринок, де вона продається за копійки, які не покривають витрати виробників.

Водночас проблему може частково вирішити експорт електроенергії в ЄС, де середні ціни в 1,7 рази вищі, ніж в Україні.

До речі, з 12 квітня 2023 року, за інформацією міністерства енергетики, українську електроенергію у невеликих обсягах купують Польща та Молдова. При цьому експорт до Словаччини припинили за кілька днів після відновлення.

Нагадаємо, 19 квітня представник НКРЕКП Ольга Бабій заявила, що українцям оголосять нові тарифи на світло наприкінці квітня або на початку травня. Це неминучий процес, оскільки Україні потрібно більше грошей для виробництва енергії.

При цьому перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко вважає, що підвищення тарифів на світло не стане для українців катастрофою, адже вони зараз платять за електроенергію у 3-4 рази менше, ніж у сусідніх країнах.

Також додамо, що уряд України розглядає підвищення тарифів на електроенергію для населення у півтора, а то й у два рази.