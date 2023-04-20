Тарифи на світло подорожчають: українцям пояснили, як можуть змінитись ціни

Нардеп Олексій Кучеренко під час спілкування з журналістами заявив, що якщо тариф на електроенергію зросте на гривню, нічого смертельного не станеться.

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В Україні вже який тиждень обговорюють підвищення тарифів на електроенергію для населення. А масштабні руйнування енергетичних об'єктів російськими ракетами та дронами, які розпочалися у жовтні 2022 року, — досить серйозний аргумент для змін. Хоча в Україні плата за електрику в 3-4 рази нижча за сусідні країни. Про це 20 квітня 2023 року в ефірі телемарафону на каналі 1+1 заявив перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Навіть якщо на гривню зросте тариф, у нас більше половини населення споживає до 150 кВт-год. Це за місяць вони платитимуть додатково 150 гривень. Ну давайте так скажу: не смертельно", — розповів він.

За його словами, малозабезпечені українці не відчують підвищення тарифів, оскільки вони покриватимуть витрати на оплату електроенергії субсидіями.

Коли українцям озвучать нові тарифи на світ

За словами представниці Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Ольги Бабій, комісія збирається озвучити нові тарифи на світло для споживачів наприкінці квітня чи на початку травня. Вона також зазначила, що якщо для промислових споживачів та бізнесу вартість кіловат-годин становить зараз 6 гривень, то для населення вартість буде все одно значно меншою.

"Ключовий фактор, заради чого відбуваються ці процеси, — наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей", — пояснила Ольга Бабій.

Раніше Фокус писав, що голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) Костянтин Ущаповський зазначав, що розрахунок тарифів на світло буде здійснюватися з урахуванням руйнувань в енергетичній сфері. На його думку, через російські удари по об'єктах "Укренерго" та "Енергоатому" буде проблематично, як раніше, покривати різницю у вартості електроенергії і держава змушена шукати вихід із цієї ситуації.

До речі, деякі аналітики, прогнозуючи рівень інфляції в Україні на 2023 рік, базовим сценарієм уже розглядають підвищення тарифів для населення. Зокрема, Олена Білан, директор аналітичного департаменту та головна економістка інвесткомпанії Dragon Capital у коментарі Фокусу розповіла про очікування зростання тарифів на комунальні послуги на 20% цього року.