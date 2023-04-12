Україна відновила експорт електроенергії: які країни купують

За інформацією Міненергетики, зараз енергосистема із запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні, а за кордон поставляється лише надмірна потужність.

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Українську електроенергію, станом на 12 квітня 2023 року, у невеликих обсягах одержують Польща та Молдова. У енергосистемі спостерігається профіцит генерації, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

"У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі", — повідомили там.

Також, за даними відомства, зараз енергосистема із запасом забезпечує потреби споживачів на території усієї України.

Також триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Повідомляється, що за останню добу енергетики відновили електропостачання для 14 тисяч абонентів у Донецькій області.

Як Україна експортує електроенергію

За кордон, за інформацією Міністерства енергетики, постачається лише надмірна потужність. Європейська мережа операторів енергоринку готова прийняти до 400 МВт української електроенергії.

Перший у 2023 році аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови відбувся 10 квітня. Як повідомили в "Укренерго", за підсумками аукціону було розподілено 51% (330 із 650 МВт) усієї доступної пропускної спроможності мереж.

У Міненерго наголошували, що експорт електроенергії можливий лише за умови, що українські споживачі будуть повністю забезпечені електрикою. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться через, наприклад, нові ракетні удари з боку РФ, експорт буде відразу ж припинено.

Нагадаємо, з осені минулого року ЗС РФ здійснили понад 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 18 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе.

За даними уряду України на грудень минулого року, близько 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції та більшість ГЕС.

Також кілька днів тому в Міненерго розповідали, що Україна впродовж 2023 року планує постачати Європі більше струму порівняно з минулим роком. Так, міністр енергетики Герман Галущенко 10 квітня повідомив, що, продаючи більше електрики за кордон, наша країна отримає додаткові кошти для ремонту пошкодженої внаслідок обстрілів інфраструктури.