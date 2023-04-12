Украина возобновила экспорт электроэнергии: какие страны покупают

По информации Минэнергетики, сейчас энергосистема с запасом обеспечивает потребности потребителей по всей стране, а за границу поставляется только избыточная мощность.

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Украинскую электроэнергию, по состоянию на 12 апреля 2023 года, в небольших объемах получают Польша и Молдова. В энергосистеме наблюдается профицит генерации, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"В небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии в Молдову и Польшу", — сообщили там.

Также, по данным ведомства, сейчас энергосистема с запасом обеспечивает потребности потребителей на территории всей Украины.

Также продолжается восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов сетевой инфраструктуры. Сообщается, что за последние сутки энергетики восстановили электроснабжение для 14 тыс. абонентов в Донецкой области.

Как Украина экспортирует электроэнергию

За границу, по информации Министерства энергетики, поставляется только избыточная мощность. Европейская сеть операторов энергорынка готова принять до 400 МВт украинской электроэнергии.

Первый в 2023 году аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову состоялся 10 апреля. Как сообщили в "Укрэнерго", по итогам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей.

В Минэнерго отмечали, что экспорт электроэнергии возможен только при условии, что украинские потребители будут полностью обеспечены электричеством. Если ситуация в энергосистеме изменится из-за, например, новых ракетных ударов со стороны РФ, экспорт будет сразу же прекращен.

Напомним, с осени прошлого года ВС РФ совершили более 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

По данным правительства Украины на декабрь минувшего года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Также несколькими днями ранее в Минэнерго рассказывали, что Украина в течение 2023 года планирует поставлять Европе больше тока по сравнению с прошлым годом. Так, министр энергетики Герман Галущенко 10 апреля сообщил, что продавая больше электричества за границу, наша страна получит дополнительные средства для ремонта поврежденной в результате обстрелов инфраструктуры.