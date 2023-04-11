"Резерв в системе позволяет": Украина планирует увеличить экспорт электроэнергии за границу

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом все равно остается обеспечение энергией бытовых потребителей. В "Укрэнерго" в свою очередь ранее предупреждали, что отключения света могут вернуться зимой, если не будут восстановлены поврежденные объекты.

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В этом году Украина планирует увеличить экспорт электроэнергии, но в Минэнерго сомневаются, что за счет прибылей можно будет полностью восстановить объекты энергетической инфраструктуры, по которым РФ наносила ракетные удары. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сейчас мы надеемся выйти на те объемы экспорта, которые были в прошлом году. Мы планируем и будем вести переговоры по их увеличению, потому что сегодня резерв в системе позволяет это сделать", — сказал он.

В то же время министр подчеркнул, что приоритетом остается обеспечение электроэнергией граждан Украины, так что в случае изменения ситуации экспорт может быть остановлен.

Также в ведомстве отметили, что дополнительные финансовые ресурсы от продажи электроэнергии планируют использовать для восстановления энергетических объектов, разрушенных или поврежденных в результате российских атак. Однако этих средств будет недостаточно.

"К сожалению, мы не видим возможности полностью закрыть за счет экспорта соответствующие финансовые потребности для восстановления энергосистемы до следующего отопительного сезона", – объясняет Галущенко.

По словам главы компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в теплое время ситуация в энергосистеме останется сбалансированной, но необходимо возобновить работу поврежденных объектов, чтобы пройти зиму без отключений.

Ранее Украина сообщила ЕС, что готова возобновить экспорт электроэнергии, который был остановлен из-за российских ракетных ударов по украинской энергосистеме.

Между тем, украинцы на фоне войны уже накопили колоссальные долги за коммунальные услуги. По состоянию на 1 декабря 2022 года задолженность составила 35,35 млрд. грн.