"Готовимся к зиме": в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения света весной и летом

По словам главы компании Владимира Кудрицкого, в теплое время ситуация в энергосистеме останется сбалансированной, но уже сейчас необходимо возобновлять работу поврежденных объектов, чтобы пройти зиму без отключений.

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В ближайшие полгода света в Украине будет хватать для покрытия потребностей населения и промышленности. Об этом 28 марта 2023 года заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кроме того, по его словам, украинская энергосистема входит в европейскую, поэтому сможет импортировать электроэнергию, если будет нужно.

"Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, мы будем иметь возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей – и это очень важный фактор энергетической безопасности страны", – подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Как будет работать украинская энергосистема в теплый период

Как отметил Владимир Кудрицкий, весной и летом, скорее всего, никаких проблем со светом у потребителей не будет. Ситуация в энергосистеме должна быть сбалансированной. Но уже сейчас нужно тщательно готовиться к будущей зиме.

"Возобновить, прежде всего, работу тех энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно, без отключений пройти зиму", – рассказал глава "Укрэнерго".

Из-за непогоды украинцам отключили свет

В Украине во вторник, 28 марта резко изменились погодные условия: вместо солнца и тепла начались дожди с мокрым снегом, осадки сопровождались мощными порывами ветра. Из-за непогоды в разных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Так, в "Укрэнерго" заявили, что без света остались 8 областей:

Львовская;

Волынская;

Закарпатская;

Ровенская;

Хмельницкая;

Тернопольская;

Черновицкая;

Одесская.

По информации "Укрэнерго" ремонтные бригады энергетиков сразу выехали на места повреждений. В компании также отметили, что несмотря на последствия непогоды в генерации есть достаточно резервов, что обеспечить электроэнергией остальную часть страны.

Напомним, 28 марта министр энергетики Герман Галущенко сообщил вице-президенту Европейской комиссии Марошу Шефчовичу, что Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза. В украинском министерстве рассчитывают, что европейская сеть ENTSO-E согласится на предложение нашей страны как можно быстрее.

К слову, с осени прошлого года РФ совершила более 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. По данным правительства Украины на декабрь минувшего года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.