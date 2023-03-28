"Резервов хватит": Украина предложила Евросоюзу возобновить экспорт электроэнергии

В министерстве энергетики рассчитывают, что европейская сеть ENTSO-E как можно быстрее расширит возможности импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и ЕС.

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Украина сообщила Европейскому Союзу, что готова возобновить экспорт электроэнергии, который был остановлен из-за российских ракетных ударов по украинской энергосистеме. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко сейчас находится в Брюсселе. О готовности возобновить экспорт электроэнергии он сообщил вице-президенту Европейской комиссии Марошу Шефчовичу.

"Ситуация с генерацией электроэнергии в Украине стабилизировалась, есть резервные мощности, позволяющие экспортировать электроэнергию в европейские страны", – сказано в сообщении.

В украинском министерстве рассчитывают, что европейская сеть ENTSO-E как можно быстрее расширит возможности импорта и экспорта электроэнергии между нашей страной и Европейским Союзом.

"Доходы от экспорта позволят стабилизировать финансовое состояние энергетических компаний, которые понесли серьезные убытки в результате российских атак, а также подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона", — подчеркнули в министерства энергетики.

Сколько зарабатывала Украина на поставках электроэнергии Европе

Впервые наша электроэнергия была поставлена в Европу в июле 2022 года. До октября 2022 года, когда случился первый массированный удар по энергоинфраструктуре, Украина на экспорте электроэнергии заработала $113,4 млн. При этом год назад прибыль была на уровне всего $26,36 млн.

С января по октябрь сумма выручки выросла на 326,9 миллиона долларов, или в 2,5 раза.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года – до 542,514 миллиона долларов.

К слову, 16 февраля 2023 года стало известно, что европейское энергообъединение ENTSO-E решило увеличить техническую возможность импорта электроэнергии в Украину до 700 мегаватт в любое время.

Напомним, с осени прошлого года РФ совершила более 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. По данным правительства Украины на декабрь минувшего года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.