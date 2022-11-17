Свет в Европу: почему Украине выгодно экспортировать электроэнергию в ЕС

В октябре 2022 года Украина на экспорте электроэнергии заработала $113,4 миллиона. А год назад прибыль составила всего $26,36 млн.

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Украина с января по октябрь 2022 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 2,5 раза. Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Каким был доход от экспорта электроэнергии

В октябре 2022 года Украина на экспорте электроэнергии заработала $113,4 млн. А год назад прибыль составила всего $26,36 млн.

С января по октябрь сумма выручки выросла на 326,9 миллиона долларов, или в 2,5 раза.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года – до 542,514 миллиона долларов.

Кто пользуется украинской электроэнергией

Соседняя Польша за поставки электроэнергии заплатила Украине $148,1 млн, Словакия — $141,08 млн, Румынии — $118,26 млн, другие страны – $135 млн.

Кроме экспорта, Украина также активно импортировала электроэнергию. Так, с января по октябрь 2022 в ценовом эквиваленте импорт тока составил $148,89 млн, против $63 млн за аналогичный период прошлого года.

В том числе из Беларуси – на $100,4 млн (в январе – феврале), Бельгии – на $30,7 млн, Молдовы – на $14,1 млн, других стран – на $3,63 млн.

Энергосистема под ударом

Российская армия 15 ноября снова применила ракеты для обстрелов разных регионов Украины — всего было выпущено, согласно данным Воздушных Сил ВС Украины, более 90 ракет, 73 из которых удалось сбить. Однако, несмотря на огромные успехи украинской армии, часть вражеских ракет поразила цели, в основном, речь идет об объектах энергетической инфраструктуры, которые в течение последнего месяца находятся под пристальным вниманием страны-агрессора.

По информации советника главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в результате обстрела 15 ноября зафиксированы попадания в 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных областях Украины. По этой причине оператор "Укрэнерго" ввел аварийные отключения. Они коснулись многих регионов Украины:

Киева;

Киевской;

Винницкой;

Волынской;

Донецкой;

Житомирской;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Львовской и других областей.

Кроме того, Украине из-за вражеских обстрелов по объектам критически важной инфраструктуры пришлось остановить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россия обстреливает ТЭЦ и электроподстанции именно для того, чтобы парализовать экспорт украинской электроэнергии.

Ранее Фокус также писал, почему вторжение России стало одной из главных причин подорожания продуктов питания и других товаров в Украине.