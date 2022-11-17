Світло в Європу: чому Україні вигідно експортувати електроенергію в ЄС

У жовтні 2022 року Україна на експорті електроенергії заробила $113,4 мільйони. А рік тому прибуток склав лише $26,36 млн.

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Україна із січня до жовтня 2022 року збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 рази. Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

Яким був прибуток від експорту електроенергії

У жовтні 2022 року Україна на експорті електроенергії заробила $113,4 млн. А рік тому прибуток склав лише $26,36 млн.

Із січня по жовтень сума виручки зросла на 326,9 мільйонів доларів, або у 2,5 рази.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року — до 542,514 мільйонів доларів.

Хто користується українською електроенергією

Сусідня Польща за постачання електроенергії заплатила Україні $148,1 млн, Словаччина — $141,08 млн, Румунія — $118,26 млн, інші країни — $135 млн.

Окрім експорту, Україна також активно імпортувала електроенергію. Так, із січня по жовтень 2022 року в ціновому еквіваленті імпорт струму становив $148,89 млн, проти $63 млн за аналогічний період минулого року.

Зокрема з Білорусі — на $100,4 млн (у січні–лютому), Бельгії — на $30,7 млн, Молдови — на $14,1 млн, інших країн — на $3,63 млн.

Енергосистема під ударом

Російська армія 15 листопада знову застосувала ракети для обстрілів різних регіонів України — загалом було випущено, за даними Повітряних Сил ЗС України, понад 90 ракет, 73 з яких вдалося збити. Однак, незважаючи на величезні успіхи української армії, частина ворожих ракет уразила цілі, переважно йдеться про об'єкти енергетичної інфраструктури, які протягом останнього місяця перебувають під пильною увагою країни-агресора.

За інформацією радника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, внаслідок обстрілу 15 листопада зафіксовано потрапляння в 15 об'єктів енергетичної інфраструктури в різних областях України. З цієї причини оператор "Укренерго" запровадив аварійні відключення. Вони торкнулися багатьох регіонів України:

Києва;

Київської;

Вінницької;

Волинської;

Донецької;

Житомирської;

Дніпропетровської;

Кіровоградської;

Львівської та інших областей.

Крім того, Україні через ворожі обстріли по об'єктах критично важливої інфраструктури довелося зупинити експорт електроенергії у країни Євросоюзу. Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що Росія обстрілює ТЕЦ та електропідстанції саме для того, щоб паралізувати експорт української електроенергії.

Раніше Фокус також писав, чому вторгнення Росії стало однією з головних причин подорожчання продуктів харчування та інших товарів в Україні.