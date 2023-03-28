"Резервів вистачить": Україна запропонувала Євросоюзу відновити експорт електроенергії

У міністерстві енергетики розраховують, що європейська мережа ENTSO-E якнайшвидше розширить можливості імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС.

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Україна повідомила Європейському Союзу, що готова відновити експорт електроенергії, який було зупинено через російські ракетні удари українською енергосистемою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що міністр енергетики Герман Галущенко зараз перебуває у Брюсселі. Про готовність відновити експорт електроенергії він повідомив віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича.

"Ситуація з генерацією електроенергії в Україні стабілізувалася, є резервні потужності, що дозволяють експортувати електроенергію до європейських країн", — сказано у повідомленні.

В українському міністерстві розраховують, що європейська мережа ENTSO-E якнайшвидше розширить можливості імпорту та експорту електроенергії між нашою країною та Європейським Союзом.

"Доходи від експорту дозволять стабілізувати фінансовий стан енергетичних компаній, які зазнали серйозних збитків унаслідок російських атак, а також підготуватися до проходження наступного опалювального сезону", — наголосили в міністерстві енергетики.

Скільки заробляла Україна на постачаннях електроенергії Європі

Вперше нашу електроенергію було поставлено до Європи в липні 2022 року. До жовтня 2022 року, коли стався перший масований удар по енергоінфраструктурі, Україна на експорті електроенергії заробила 113,4 млн дол. При цьому рік тому прибуток був лише на рівні $26,36 млн.

Із січня до жовтня сума виручки зросла на 326,9 мільйона доларів, або у 2,5 рази.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року — до 542,514 мільйонів доларів.

До речі, 16 лютого 2023 року стало відомо, що європейське енергооб'єднання ENTSO-E вирішило збільшити технічну можливість імпорту електроенергії в Україну до 700 мегават у будь-який час.

Нагадаємо, з осені минулого року РФ здійснила понад 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 18 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе. За даними уряду України на грудень минулого року, майже 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції та більшість ГЕС.