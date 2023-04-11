"Резерв у системі дозволяє": Україна планує збільшити експорт електроенергії за кордон

У відомстві наголосили, що пріоритетом все одно залишається забезпечення енергією побутових споживачів. В "Укренерго", своєю чергою, раніше попереджали, що відключення світла можуть повернутися взимку, якщо не будуть відновлені пошкоджені об’єкти.

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Цього року Україна планує збільшити експорт електроенергії, але в Міненерго сумніваються, що коштом прибутків можна буде повністю відновити об'єкти енергетичної інфраструктури, по яких РФ завдавала ракетні удари. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зараз ми сподіваємося вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Ми плануємо і будемо вести перемовини і щодо їхнього збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити", — сказав він.

Водночас міністр наголосив, що пріоритетом залишається забезпечення електроенергією громадян України, тож у разі зміни ситуації експорт може бути зупинений.

Також у відомстві зазначили, що додаткові фінансові ресурси від продажу електроенергії планують використати для відновлення енергетичних об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак. Проте, цих коштів буде недостатньо.

"На жаль, ми не бачимо можливості повністю закрити коштом експорту відповідні фінансові потреби для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону", – пояснює Галущенко.

За словами голови компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, у теплий час ситуація в енергосистемі залишиться збалансованою, але необхідно відновити роботу пошкоджених об'єктів, аби пройти зиму без відключень.

Раніше Україна повідомила ЄС, що готова відновити експорт електроенергії, який було зупинено через російські ракетні удари по українській енергосистемі.

Між тим українці на тлі війни вже накопичили колосальні борги за комунальні послуги. Станом на 1 грудня 2022 року заборгованість становила 35,35 млрд грн.