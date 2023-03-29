"Готуємось до зими": в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла навесні та влітку

За словами голови компанії Володимира Кудрицького, у теплий час ситуація в енергосистемі залишиться збалансованою, але вже зараз необхідно відновлювати роботу пошкоджених об'єктів, щоби пройти зиму без відключень.

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Найближчими півроку світла в Україні вистачатиме для покриття потреб населення та промисловості. Про це 28 березня 2023 року заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Крім того, за його словами, українська енергосистема входить до європейської, тож зможе імпортувати електроенергію, якщо буде потрібно.

"Українська енергосистема є частиною європейської, а отже, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї – і це дуже важливий чинник енергетичної безпеки країни", – наголосив Володимир Кудрицький.

Як працюватиме українська енергосистема у теплий період

Як зазначив Володимир Кудрицький, навесні та влітку, швидше за все, жодних проблем зі світлом у споживачів не буде. Ситуація в енергосистемі має бути збалансованою. Але вже зараз потрібно ретельно готуватись до майбутньої зими.

"Відновити, перш за все, роботу тих енергоблоків на теплових, гідроелектростанціях, які були пошкоджені, та максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, аби гідно, без відключень пройти зиму", – розповів голова "Укренерго".

Через негоду українцям відключили світло

В Україні у вівторок, 28 березня, різко змінилися погодні умови: замість сонця та тепла почалися дощі з мокрим снігом, опади супроводжувалися потужними поривами вітру. Через негоду в різних регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Так, в "Укренерго" заявили, що без світла залишилися 8 областей:

Львівська;

Волинська;

Закарпатська;

Рівненська;

Хмельницька;

Тернопільська;

Чернівецька;

Запорізька.

За інформацією "Укренерго", ремонтні бригади енергетиків одразу виїхали на місця пошкоджень. У компанії також зазначили, що незважаючи на наслідки негоди у генерації, є достатньо резервів, що забезпечити електроенергією решту країни.

Нагадаємо, 28 березня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича, що Україна готова відновити експорт електроенергії до країн Євросоюзу. В українському міністерстві розраховують, що європейська мережа ENTSO-E погодиться на пропозицію нашої країни якнайшвидше.

До речі, з осені минулого року РФ здійснила понад 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 18 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе. За даними уряду України на грудень минулого року, близько 50% енергосистеми було пошкоджено чи зруйновано. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції та більшість ГЕС.