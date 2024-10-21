Запорізька АЕС на межі блекауту: у Міненерго попередили про радіаційну небезпеку

Міністр Герман Галущенко заявив, що щойно вирішиться безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС

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У понеділок 21 жовтня через систематичні російські обстріли відключилася одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України. Про це повідомили в міністерстві енергетики.

Зазначається, що забезпечення зовнішнього живлення станції, яке необхідне для безпечного функціонування, знову під загрозою. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі.

"При відключенні станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС відбудеться черговий повний блекаут, що створює загрозу радіаційній безпеці", — сказано в повідомленні.

Блекаут ЗАЕС Фото: Міністерство енергетики України

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, тільки повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може забезпечити безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції.

"Через ворожі обстріли знову відключилася одна з ліній електропередачі, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно вирішить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС", — зазначив міністр.

Зазначимо, що ЗАЕС уже була на межі блекауту першого жовтня. Тоді в Міненерго заявили, що ЗС РФ атакували підстанцію, внаслідок чого одну з ліній ЗАЕС знеструмили.

Також у ЦПД повідомляли, що росіяни на території ЗАЕС навчають пілотів FPV-дронів. Російські пілоти дронів тероризують населення Нікополя, зазначив керівник Центру Андрій Коваленко. Фактично ЗАЕС є прикриттям для окупантів.