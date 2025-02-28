Кордон на замку — поранені збоку: у чому абсурдність посилення правил перетину кордону

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Уряд, вам казали, що ви… робите шкоду? Ви розумієте, що ви заблокували перевезення поранених у супроводі лікаря? Не розумієте? Ну так залишайте вечерю з суші та лате, збирайтеся вночі на позачергове та вирішуйте питання.

Відсьогодні українські чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах.

Уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначені Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України.

Відповідна Постанова КМУ від 25.02.2025 № 213 "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України" набрала чинності.

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Уряд змінив правила перетину кордону для водіїв з "гуманітаркою": деталі

Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах.

Норма, за якою Міністерство розвитку громад та територій України або обласні чи Київська міська військова адміністрація мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, наразі не діє.

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