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Граница на замке — раненые побоку: в чем абсурдность ужесточения правил пересечения границы

Решение Кабмина об ужесточении пересечения границ приведет к абсурдной ситуации, когда некому будет перевозить раненых, считает военнослужащий и блогер Кирилл Сазонов. Он предлагает правительству немедленно исправить свою близорукость.

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Военнослужащий ВСУ, журналист, политолог
eye 518
раненый, санитары
Раненые остались без сопровождения
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Правительство, вам говорили, что вы... наносите вред? Вы понимаете, что вы заблокировали перевозку раненых в сопровождении врача? Не понимаете? Ну так оставляйте ужин из суши и латте, собирайтесь ночью на внеочередное собрание и решайте вопрос.

С сегодняшнего дня украинские мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях.

Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенные Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57, для отдельных категорий граждан Украины.

Соответствующее Постановление КМУ от 25.02.2025 № 213 "О внесении изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" вступило в силу.

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С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях.

Норма, по которой Министерство развития общин и территорий Украины или областные или Киевская городская военная администрация имели право принимать решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами, на данный момент не действует.

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